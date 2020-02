Im südlichen Rheinhessen hat die Krötenwanderung begonnen.

Nach Angaben des Naturschutzbundes Deutschland, NABU, sind die Amphibien vor allem in Nack, Wöllstein und Wendelsheim unterwegs. Wenn die Nachttemperaturen über acht oder neun Grad liegen, wandern die Kröten, so ein NABU-Sprecher. Helfer sind dann unterwegs und sammeln die Tiere ein, damit sie nicht überfahren werden. Der NABU appelliert an die Autofahrer Rücksicht auf die Amphibien zu nehmen, denn in Rheinhessen werden keine sogenannten Krötenzäune aufgestellt. Anders ist das im Hunsrück. Rund um Bad Sobernheim wird diese Sicherung seit heute eingerichtet. Sie verhindert, dass die Kröten auf die Straße gelangen. Helfer sammeln die Tiere dann an den Zäunen ein und bringen sie zu Teichen, Tümpeln und anderen Feuchtgebieten. Wie lange die Wanderung dauert ist wetterabhängig.