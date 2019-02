Nach vielen verlustreichen Jahren legt Opel wieder zu: Der operative Gewinn betrug laut Mutterkonzern PSA im vergangenen Jahr 859 Millionen Euro. Dabei spielte auch das Werk Kaiserslautern eine wichtige Rolle.

Das teilte der französische Autobauer am Dienstag in Rueil-Malmaison bei Paris mit. Die frühere General-Motors-Tochter Opel hatte zuvor seit 1999 keinen Gewinn mehr für ein Gesamtjahr ausgewiesen. Von August bis Dezember 2017 gab es noch einen Verlust von 179 Millionen Euro.

Auto-Experte Dudenhöffer wenig euphorisch

PSA mit den Stamm-Marken Citroën, Peugeot und DS führt Opel seit August 2017 in seinen Büchern. Der jüngste Erfolg ist nicht nur auf Einsparungen und Stellenabbau zurückzuführen: Auch das Geschäft läuft gut. Der Umsatz der Gruppe stieg - auch dank Opel - um 18,9 Prozent auf 74 Milliarden Euro. Auf Opel entfiel dabei ein Umsatz von 18,3 Milliarden Euro. Der Opel-Anteil am PSA-Umsatz liegt bei rund einem Viertel. Der Nettogewinn von PSA wuchs um 40,4 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro.

Der Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer von der Uni Duisburg-Essen zeigte sich im SWR dagegen skeptisch: "Die Verkäufe sind schlecht, die Marktanteile gehen zurück." Nur enorme Einsparungen beim Personal und der Entwicklung hätten zu dem Ergebnis geführt.

Umstrukturierungen im Werk Kaiserslautern

Nach Angaben eines Sprechers hat dazu auch die Umstrukturierung im Werk in Kaiserslautern wesentlich beigetragen. Seit der Übernahme durch PSA wurden im Kaiserslauterer Opel-Werk Produktionsabläufe optimiert. Unter anderem seien die Plattformen für die verschiedenen Opel-Modell vereinfacht worden, so dass Teile schneller und günstiger hergestellt werden können.

Außerdem haben zum Jahreswechsel 300 der rund 2.700 Mitarbeiter das Kaiserslauterer Opel-Werk freiwillig verlassen. Die Maßnahmen hätten wesentlich dazu beigetragen, Opel wieder auf Erfolgskurs zu führen.

Der Sparkurs geht trotzdem weiter. Opel habe mit seinem Sanierungsplan die Grundlage für eine nachhaltige Zukunft gelegt und wolle "weiteres Potenzial freisetzen", erklärte PSA-Konzernchef Carlos Tavares. Ob die Zahlen die Stimmung bei Opel verbessern ist unwahrscheinlich.

Opel-Werk in Kaiserslautern dpa Bildfunk Picture Alliance

Mitarbeiter verunsichert

Jochen Homburg, IG-Metall-Bevollmächtigter und Aufsichtsrat, sagte dem SWR, die Mitarbeiter seien natürlich stolz auf das Ergebnis. Die vielen Probleme rund um die Veränderungen könne das aber nicht lindern. In Rüsselsheim geht die Angst um, dass die Produktion dieses Jahr fast halbiert und das Entwicklungszentrum stark verkleinert wird.

"Wir sind weiter in Gesprächen mit den Sozialpartnern zum geplanten Übergang von bis zu 2.000 Beschäftigten an den Entwicklungsdienstleister Segula. Angesichts der vorhandenen und wachsenden Überkapazitäten im Entwicklungszentrum ist das der einzige Weg, diese Arbeitsplätze nachhaltig in Rüsselsheim zu sichern", sagte der Opel-Chef Michael Lohscheller.

Opel-Chef Michael Lohscheller dpa Bildfunk Picture Alliance

Rückkehr nach Russland

Unter der neuen Muttergesellschaft soll Opel mit neuen Modellen nach Russland zurückkehren. PSA wolle außerhalb von Europa in den nächsten Jahren deutlich mehr Autos verkaufen, dazu werde Opel in Russland, Peugeot in Nordamerika und Citroën in Indien auftreten, teilte der französische Konzern weiter mit. Opel hatte sich unter GM 2015 wegen einer Absatzkrise aus Russland zurückgezogen.