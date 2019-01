Das Überwinterungsteam der Neumayer-Station III in der Antarktis freut sich: Die traditionelle Weinkiste mit guten Tropfen aus Rheinhessen und der Pfalz ist angekommen.

Der Eisbrecher Polarstern brachte nicht nur Forschungsinstrumente und Nahrungsmittel an die Neumayer-Station, sondern auch eine riesige Holzkiste mit 70 Flaschen Wein aus Rheinhessen und der Pfalz. Die Kiste ist seit August vergangenen Jahres unterwegs. Nach Angaben der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) wird die Kiste traditionell am höchsten Feiertag in der Antarktis - am Mittwinterfest im Sommer - geöffnet.

Der Eisbrecher Polarstern in der Antarktis Alfred-Wegner-Institut

Der neue SGD Süd-Präsident Prof. Dr. Hannes Kopf betonte, dass er diese schöne Tradition gerne weiterführt, um an die Verdienste des Pfälzer Forschers Georg von Neumayer zu erinnern. Georg von Neumayer wurde in Kirchheimbolanden im Donnersbergkreis geboren, lebte in Neustadt an der Weinstraße und hatte eine Sommerresidenz in Weisenheim am Berg.

Lange Tradition

1984 wurde von der damaligen Bezirksregierung eine Patenschaft zur Forschungsstation in der Antarktis übernommen und seither wird in jedem Sommer eine große Weinkiste an das Forschungsteam in der Neumayer-Station III verschickt. Die Weine wurden von den Vereinen Rheinhessenwein und Pfalzwein gespendet.