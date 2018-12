Wer nochmal gebrannte Mandeln essen und Glühwein trinken will, sollte sich beeilen. Die Weihnachtsmärkte im Land schließen bald. Die Veranstalter ziehen schon eine durchweg positive Bilanz.

Trotz einiger Regentage sei die Zahl der Besucher meist ähnlich wie im Vorjahr. In Mainz habe der erneuerte Lichterhimmel viele Gäste angelockt, so die Stadtverwaltung.

Ständig wechselnde Aussteller hätten dem Nikolausmarkt in Bad Kreuznach mehr Besucher als in den Vorjahren beschert, sagten die Veranstalter. Das gilt auch für Worms. Die wechselnden Attraktionen und Aufführungen würden immer beliebter.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Roßmarkt in Alzey steht bei den Gästen ebenfalls hoch im Kurs. Dort verbringen viele inzwischen auch ihre Mittagspause.

Sternenmarkt bei Besuchern sehr beliebt

Zum Koblenzer Weihnachtsmarkt auf den Plätzen der Altstadt kamen laut Betreiber Marco Könitz, etwa 400.000 Besucher, so viele wie im vergangenem Jahr. Besonders gut angenommen wurde demnach der Sternenmarkt auf dem Görresplatz. Dieses Jahr gab es dort unter anderem eine neue Beleuchtung.

Schon jetzt hätten 80 Prozent der rund 130 Standbetreiber wieder einen Platz auf dem Weihnachtsmarkt im kommenden Jahr gebucht. Der Weihnachtsmarkt hat am Samstag noch bis abends geöffnet.

In Trier Umsatz wie 2017

Ähnlich verhält es sich auch in Trier: Ein Sprecher des Weihnachtsmarktes sagte, der Umsatz sei vergleichbar mit 2017, obwohl der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr länger war. In Wittlich hätten trotz des Regens viele Menschen den Weihnachtsmarkt am neu gestalteten Lieserufer besucht.

In Bernkastel- Kues blieb der Umsatz wegen des Regens bisher unter dem Vorjahresniveau. Allerdings rechnen die Betreiber am Sonntag noch mal mit einem Ansturm.

Nach dem Terroranschlag in Straßburg wurden die Sicherheitsmaßnahmen auf allen Weihnachtsmärkten im Land verstärkt. Das hätten die Besucher positiv aufgenommen, heißt es.