Was schreiben wir eigentlich noch mit der Hand? Den Einkaufszettel vielleicht? Die Digitalisierung verdrängt zunehmend unser Kulturgut Handschrift. Dabei profitieren wir und vor allem Kinder ungemein, wenn wir zu Stift und Papier greifen.

"Schreiben ist Fitnesstraining für das Gehirn", sagt Raoul Kroehl von der Stiftung Handschrift. "Wenn man schreibt, setzt der faszinierende kognitiv-motorische Prozess zwischen Hand, Arm, Auge und Gehirn ein breites neuronales Feuerwerk der Nervenbahnen in Gang. Tippt man hingegen, aktiviert das Gehirn bei der Suche nach der richtigen Taste nur wenige graue Zellen."

Experten haben zudem festgestellt, dass Schreiben die Gedächtnisleistung und das Erinnerungsvermögen verbessert. "Wenn ich tippe, schalte ich den motorischen Kanal aus", sagt Cornelia Schwartz, Vorsitzende des Philologenverbandes Rheinland-Pfalz. Man amputiere damit unnötiger Weise einen weiteren Lernkanal.

Inhalte besser durchdringen

Wenn wir uns handschriftliche Notizen machen, dann durchdringen wir auch mehr den Inhalt, sagt die Psychologin Margarete Imhof von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Wir müssen entscheiden, was wichtig und was unwichtig ist. Der Reflexionsprozess wird in Gang gesetzt. Beim Tippen verarbeitet man die Informationen nicht, so die Professorin.

Doch beim Schreiben mit Füller oder Stift hapert es gerade bei Schülern sehr häufig. Cornelia Schwartz unterrichtet am Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium in Speyer. Sie hat festgestellt, dass einige Schüler der Unterstufe Schwierigkeiten haben, die lateinische Schrift von der Tafel abzuschreiben. Auch fiele es ihnen zum Teil schwer, Buchstaben zu formen. Linien würden doppelt durchfahren oder die Buchstaben sähen einfach komisch aus. Die Probleme würden die Schüler bis in die Oberstufe mitnehmen.

"Lehrer sollten sich ums Kerngeschäft kümmern"

Die Gründe, warum Schüler Probleme mit dem Schreiben haben, können vielfältig sein, sagt Schwartz. Das müsse nicht unbedingt an den Grundschullehrern liegen. In ihrer Funktion als Vorsitzende des Philologenverbandes Rheinland-Pfalz plädiert sie aber dafür, dass Lehrer die Freiheit haben sollten, sich ums Kerngeschäft wie lesen, schreiben und rechnen zu kümmern.

Cornelia Schwartz ist eine Verfechterin der Schreibschrift. Grundschüler könnten sich beim flüssigen Schreiben auch die Wortbilder besser einprägen. Allerdings seien an den Schulen verschiedene Schriften im Umlauf: die lateinische Ausgangsschrift, die vereinfachte Ausgangsschrift, die Schulausgangsschrift und die Grundschrift, erklärt Schwartz. Das sei ein Problem.

Die Schreibanlässe werden immer weniger. Selbst Weihnachtskarten schreiben ist eine Tradition, die immer mehr verloren geht Getty Images Getty Images

Damit es erst gar nicht zu Schreibproblemen kommt, dafür setzt sich die Stiftung Handschrift mit Sitz in Frankfurt ein. Sie setzt auf Schreib-Patenschaften zwischen Schülern und Studenten. Dabei bekommen Schüler der 6. und 7. Klasse am Nachmittag Unterstützung, damit sie ihre Handschrift verbessern können.

Dafür konnte die Stiftung das Zentrum für Qualitätssicherung der Universität Mainz gewinnen und die daran angegliederte Schreibwerkstatt. Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet, um herauszufinden mit welcher Methode die Schreibkompetenz von Schülern verbessert werden kann. Denn an weiterführenden Schulen sei es im Lehrplan nicht vorgesehen, Fehler bei der Handschrift zu korrigieren, erläutert Kroehl.

Schreibschrift oder Druckschrift?

Für lange Texte sei die Druckschrift ungeeignet, sagt Kroehl. Man müsse nach jedem Buchstaben absetzen und den Anschluss wiederfinden. Viele Schüler würden deshalb auch Schreibkrämpfe bekommen. Schwünge und verbundene Buchstaben ließen einen besseren Schreibfluss zu, so der Handschrift-Experte. Letztendlich käme die Schreibschrift auch dem Schriftbild und der Lesbarkeit zugute. Seiner Meinung nach ist die Schreibschrift der Druckschrift überlegen.

Kulturgut Handschrift

Doch die Handschrift ist viel mehr als nur ein Werkzeug. Sie ist auch ein Kulturgut. Was, wenn sie verloren ginge? "Über Jahrtausende hat die Schrift Informationen, Wissen und Nachrichten übermittelt – und sich als erstaunlich robust erwiesen. Heute noch kann man Papyrusrollen, Pergamente recht gut lesen", sagt Kroehl. Er gibt zu bedenken, ob man in Zukunft digitale Dateien - wie WhatsApp Nachrichten – wieder auffinden und lesen könne. Und welcher Computer könne heute noch etwas mit Disketten anfangen?

Alte Handschriften sind für uns heute echte archäologische Schätze Imago Werner Forman

Eine berechtigte Frage. Ständig kommen neue Versionen von Betriebssystemen und neue Speichermedien auf den Markt. Wir nutzen Apps, Clouds und Messenger und füttern sie mit unseren Daten.

Wir sind quasi ständig nur am Tippen und Wischen. Postkarten landen immer seltener im Briefkasten, stattdessen bekommt man Urlaubsbilder per WhatApp über das Smartphone geschickt. Oder man schaut direkt bei Facebook oder Instagram, was Freunde und Verwandte so im Urlaub treiben. Mit der Weihnachtspost verhält es sich ähnlich. Auch der Liebesbrief ist aus der Mode gekommen, ersetzt durch Emojis, Herzen und kurze Liebesnachrichten per Messenger.

Ausdruck der Persönlichkeit

Kroehl ist der Meinung, dass die Handschrift viel mehr Wertschätzung verdient hat und es mehr Schreibanlässe geben müsste. Er empfiehlt beispielsweise, wieder Tagebücher zu schreiben.

Die Handschift eines jeden ist aber auch Ausdruck der Persönlichkeit. Keine gleicht der anderen. Sie können sogar richtig neugierig machen, auf den Schreiber oder die Schreiberin. Kroehl erinnert seine Schüler oft daran: "Das seid ihr - verdammt unverwechselbar!"