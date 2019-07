Am Samstagabend wurde ein Jugendlicher bei einem Unfall mit seinem Leichtkraftrad lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei fuhr der 16-Jährige auf der K45 aus Richtung Hergenfeld (Kreis Bad Kreuznach) in Richtung Wallhausen. In einer Rechtskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Zweirad und stürzte. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Andere Fahrzeuge waren laut einer Zeugin nicht beteiligt. Ein Gutachter soll jetzt den Unfallhergang klären.