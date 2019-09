Franziska Gröhl (23 Jahre) Sie wohnt in Weinolsheim. Sie hat internationale Weinwirtschaft an der Hochschule in Geisenheim studiert und im Juli erfolgreich abgeschlossen. Ab Oktober beginnt sie den Masterstudiengang Managment an der Hochschule Mainz. Im elterlichen Weingut betreut sie Messeauftritte, leitet Weinproben und organisiert verschiedene Veranstaltungen. Sie liest und fotografiert gerne.

