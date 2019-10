Am Sonntag wird in Mainz nicht nur ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Auch die Wahl für den Beirat für Migration und Integration steht an - und zwar in ganz Rheinhessen und im Landkreis Bad Kreuznach.

Die ehrenamtlichen Beiräte engagieren sich in Kommunen für mehr gleichberechtigtes Zusammenleben von verschiedenen Nationalitäten, Kulturen und Religionen - zum Beispiel dafür, dass ausländische Kinder in Kindergärten und Schulen nicht ausgegrenzt werden. Der Beirat in Mainz organisiert auch Veranstaltungen zum Thema Integration, zum Beispiel die Interkulturelle Woche oder das Sommerfest in der Oberstadt, wo Menschen aus unterschiedlichen Nationen mit Einheimischen zusammenkommen.

Der Beirat in Mainz hat 56 Mitglieder. Sie haben in den Ausschüssen eine beratende Stimme - also kein Stimmrecht. Aber sie dürfen Anträge stellen, über die der Stadtrat dann entscheidet.

Problem: Niedrige Wahlbeteiligung

Wahlberechtigt ist jeder, der seit mindestens drei Monaten in der wählenden Kommune wohnt, einen Migrationshintergrund hat und mindestens 16 Jahre alt ist. In Mainz sind das insgesamt mehr als 55.000 Menschen. Bei der letzten Wahl 2014 waren es deutlich weniger: etwa 30.000 Wahlberechtigte. Da lag die Wahlbeteiligung bei knapp acht Prozent.

"Ich hoffe auf eine hohe Wahlbeteiligung, da die Beiratswahlen parallel zur Oberbürgermeisterwahl stattfinden", sagt Carlos Wittmer, Integrationsbeauftragter der Stadt Mainz. "Das ist ein Synergieeffekt."

Toleranz in Zahlen und Bildern DPA / Thilo Schmülgen

"Beirat muss stärker akzeptiert werden"

In Mainz-Bingen war die Wahlbeteiligung immer ähnlich niedrig wie in Mainz. "Es ist ein Teufelskreis", sagt der dortige Integrationsbeauftragte, Liborio Labita. "Wenn die Leute nicht zur Wahl gehen, bekommt unser Beirat auch nicht mehr Aufmerksamkeit. Wir müssen ein Zeichen setzen, damit der Beirat stärker akzeptiert wird." Nur dann hätte der Beirat vielleicht auch mehr Mitsprache in der Politik.

Wer wahlberechtigt ist und noch nicht gewählt hat, kann am Sonntag mit einem Ausweisdokument in der eigene Kommune zur Beiratswahl gehen.