Zur Eindämmung des Coronavirus schließt die Stadt Mainz das Gutenberg-Museum. Das gab Oberbürgermeister Ebling (SPD) am Mittwoch bekannt. Auch zwei Großveranstaltungen würden gestrichen.

Wie Michael Ebling erläuterte, werden ab Donnerstag in der Landeshauptstadt alle Veranstaltungen und Versammlungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern verboten. Dies gelte zunächst bis 13. April. Davon betroffen seien unter anderem das "Mainzer Marktfrühstück" und das Volksfest "Mainzer Rheinfrühling". Außerdem schließe man mit Blick auf die zahlreichen internationalen Besucher das Gutenberg-Museum. "Wir hoffen, damit einen wesentlichen Beitrag zu leisten im Interesse der Gesundheit der Menschen", sagte Ebling. Das Museum zieht jährlich rund 140.000 Menschen an.

Stadtschreiber-Einführung abgesagt

Abgesagt sei auch die Veranstaltung zur Einführung des Mainzer Stadtschreibers am kommenden Freitag, so Ebling. Ob das Mainzer Staatstheater weiter geöffnet bleibt, soll eine noch zu erstellende Risikoanalyse zeigen. Der Oberbürgermeister deutete an, dass die Teilnehmerzahlen an Aufführungen auf 500 Menschen begrenzt werden könnten.

Rheinland-Pfalz-Ausstellung verschoben

Zuvor hatten bereits die Veranstalter der für Ende März geplanten Rheinland-Pfalz-Ausstellung in Mainz bekanntgegeben, dass die Messe auf einen Zeitpunkt nach den Sommerferien verschoben wird. Der Landtag kündigte am Mittwoch an, vorerst keine Besuchergruppen mehr zu den Plenarsitzungen zuzulassen. Alle eigenen Veranstaltungen des Parlaments mit Ausnahme der Plenar- und Ausschusssitzungen wurden abgesagt.

Land empfiehlt Verzicht auf Großveranstaltungen

Die Landesregierung hatte am Dienstag empfohlen, vorerst auf alle Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 1.000 Teilnehmern zu verzichten. Offizielle Anordnungen wie in einigen anderen Bundesländern wollte das Land jedoch zunächst nicht erlassen. Dieses Vorgehen stieß inzwischen auf Kritik des Landkreistags. Dessen geschäftsführender Direktor, Burkhard Müller, sagte dem SWR, es drohe nun ein Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen.