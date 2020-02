per Mail teilen

Eine Frau aus Mainz ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der A67 ums Leben gekommen - sie war 22 Jahre alt.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am späten Dienstagabend an der Anschlussstelle Rüsselsheim-Ost.

Die Fahrerin sei mit ihrem Auto in einer Rechtskurve von der regennassen Fahrbahn abgekommen. Sie sei mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt. Die junge Frau sei noch an der Unfallstelle verstorben, so die Polizei.

Die Anschlussstelle war nach dem Unfall circa zwei Stunden lang gesperrt.