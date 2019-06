Die Betreiberin eines Imbissstandes wird das Johannisfest in Mainz wohl noch länger in Erinnerung behalten. Ihre auf einer Toilette vergessenen Tageseinnahmen bekam sie dank einer ehrlichen Finderin doch wieder.

Eine 24-jährige Frau fand am Freitagabend die weit mehr als 1.000 Euro und brachte sie zur Polizei. Über einen Brillenpass mit Kundennummer in dem Portemonnaie konnte die Betreiberin eines Imbissstandes ermittelt werden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Diese habe ihre vergessenen Einnahmen "eigentlich schon abgeschrieben".

Umso glücklicher versprach die 39-Jährige aus Andernach laut Polizei der Finderin eine großzügige Belohnung und eine Einladung zu einem Essen.

"Gautschen" am Samstag

Mit der traditionellen Buchdruckertaufe, dem "Gautschen", hat die Mainzer Johannisnacht einen ersten Höhepunkt gefeiert. SWR

Das viertägige Volksfest in der Mainzer Innenstadt war am Freitag eröffnet worden. Einer der Höhepunkte war am Samstag die traditionelle Buchdruckertaufe - das "Gautschen". In Erinnerung an Gutenberg, den Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern, wurden mehr als 20 junge Männer und Frauen in ein großes, mit Wasser gefülltes Holzfass eingetaucht.

Der aus dem 16. Jahrhundert stammende Brauch soll Gesellen symbolisch von den Sünden ihrer Lehrjahre befreien. Während damals tatsächlich Buchdrucker getauft wurden, sind es heute mehrheitlich Mediengestalter, die ihre Ausbildung frisch beendet haben.

Warum die Johannisnacht gefeiert wird Das Johannisfest besuchen gut 500.000 Besucher. Doch wer davon weiß, warum überhaupt gefeiert wird? Auf den Grund will die Stiftung Gutenberg in diesem Jahr besonders hinweisen.

Feuerwerk am Montagabend

Auf dem Programm stehen bis Montagabend unter anderem Live-Musik, Kabarett, Straßenkünstler und eine Streetfood-Meile. Den Abschluss des Festes bildet ein Feuerwerk. Das Fest gibt es seit 1968. Im vergangenen Jahr kamen rund 500.000 Besucher.