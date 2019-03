Die Geschichte der Fernsehfastnacht

Am 17. Februar 1955 feierte die Fernsehfastnacht, übertragen vom damaligen Südwestfunk (SWF), unter dem Titel "Mainz, wie es singt und lacht" Premiere. Der Mainzer Carneval-Verein (MCV) und der Mainzer Carneval Club (MCC) schickten ihre besten Akteure auf die Fernsehbühne. Bis dahin hatte der SWF nur Ausschnitte aus den Mainzer Fastnachtssitzungen im Radio übertragen. Diese Sendungen waren in den 1950er Jahren sehr beliebt bei den Hörern, so dass der damalige Chef des Zeitfunks beim SWF, Wolfgang Brobeil, die Idee hatte, eine gemeinschaftliche Fernsehsitzung auf die Beine zu stellen. Ab dem Jahr 1965 strahlte das ZDF mit "Mainz bleibt Mainz" ebenfalls Mainzer Saalfastnacht live aus. Jahrelang konkurrierten beide Sitzungen um die Gunst der Zuschauer. Dabei litt die Qualität der übertragenen Sitzungen merklich. Daher einigten sich beide öffentlich-rechtliche Sender Anfang der 1970er Jahre darauf, eine jährliche Fernsehsitzung im Wechsel zu produzieren. Im Jahre 1973 strahlte das ZDF erstmals "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" aus, im Jahr darauf war der SWF an der Reihe. Mit den beiden Sendern kooperieren seit 1974 mittlerweile vier Fastnachtsvereine: Neben dem MCV und dem MCC beteiligen sich der Karneval-Club Kastel (KCK) und der Gonsenheimer Carneval-Verein (GCV).