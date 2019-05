Am Sonntag steht in Mainz wieder das Laufen im Mittelpunkt. Wegen des Gutenberg-Marathons werden mehrere Straßen gesperrt. Für weitere Einschränkungen sorgen Bauarbeiten am Wiesbadener Kreuz.

Zum 20. Mal findet das Event statt. Erneut werden weite Teile der Mainzer Neu- und Altstadt sowie ein Teil von Mombach gesperrt. Die Theodor-Heuss-Brücke wird ab 8 Uhr am Sonntag für Autos komplett dicht sein, wie ein Sprecher der Stadt Mainz mitteilte. Auch in Mainz-Kastel und Mainz-Kostheim auf der hessischen Seite werde es weitreichende Sperrungen geben. Für Notfälle würden sogenannte Querungsstellen eingerichtet, an denen Autos die Marathon-Route passieren können. Die Autobahn-Auffahrt Laubenheim in Richtung Innenstadt wird ab 7.30 Uhr nicht mehr befahrbar sein. Gegen 16 Uhr sollen die Sperrungen nach Angaben der Stadt wieder aufgehoben sein. Zum diesjährigen Gutenberg-Marathon haben sich insgesamt 8.400 Teilnehmer angemeldet. Zusätzlich laufen 2.400 Kinder auf den Straßen. Hier finden Sie alle Einschränkungen, Sperrungen und Parkmöglichkeiten auf einen Blick: 6 bis 15.30 Uhr: Einschränkungen und Sperrungen Teilbereiche mit Pkw nicht befahrbar Mit dem Pkw nicht mehr erreichbar sind während der Sperrungsmaßnahmen am Tag des Marathons das Areal in der Altstadt zwischen Holzhofstraße - Neutorstraße - Augustinerstraße - Markt und Rheinstraße

der durch den Kurs der Laufstrecke abgetrennte Bereich in Mombach zwischen Industriestraße - Kreuzstraße - Hauptstraße - Liebigstraße. Hier bleibt lediglich die Möglichkeit, den Wagen im Vorfeld des Marathons außerhalb dieses Bereiches zu parken

Anwohner der Taunusstraße in der Neustadt können leider nicht wie gewohnt über den Bereich Zoll- und Binnenhafen abfahren. Für sie wird eine weitere Querungsstelle in Höhe der Frauenlobstraße über die Rheinallee eingerichtet. Sperrungen im Start-/ Zielbereich Für den Aufbau des Start- und Zielbereiches im Bereich Rheingoldhalle/Rathaus wird die Rheinstraße von der Holzhofstraße bis zur Quintinsstraße bereits ab 6 Uhr früh gesperrt werden. Ab 8 Uhr wird die Laufstrecke innerhalb von Mainz gesperrt sein. Eine allerorten gleichzeitig erfolgende Schließung aller Straßen ist nicht möglich. Daher ist ab ca. 6 Uhr früh mit ersten Behinderungen durch den sukzessiven Aufbau der Absperrungen zu rechnen. Die Theodor-Heuss-Brücke ist ab 8 Uhr gesperrt. Der Autobahnanschluss Laubenheim in Richtung Innenstadt wird wegen der Aufbauarbeiten in diesem Jahr bereits ab 7.30 Uhr für den Individualverkehr nicht mehr befahrbar sein. Quelle: Stadt Mainz 8 Uhr bis 15.30 Uhr: Parkmöglichkeiten und Querungsstellen In der Zeit von 8 Uhr bis 15.30 Uhr bittet die Stadt Mainz die Bürgerinnen und Bürger wie bereits in den vergangenen Jahren zuvor, möglichst auf die Nutzung des Autos zu verzichten. Jene Bürger, die auf die Nutzung ihres Fahrzeugs dringlich angewiesen sind, werden gebeten, ihr Fahrzeug außerhalb der Strecke abzustellen.

Für die Bürger/innen der Mainzer Altstadt bietet sich hierzu die Zitadelle an, für die Neustadt-Bürger etwa die Mombacher Straße. Queerungsstellen Eine Querung ist in Höhe der Frauenlobstraße über die Rheinallee eingerichtet. Über die Frauenlobstraße - Wallaustraße - Adam Karrillon-Straße - Gartenfeldstraße - Frauenlobstraße kann dann die zweite Querungsstelle in Höhe der Frauenlobstraße über die Boppstraße erreicht werden.

Die Zufahrt kann dann umgekehrt über die Querungsstelle Frauenlobstraße/Boppstraße - Gartenfeldstraße - Adam Karrillon-Straße - Raimundistraße - Frauenlobstraße - Hafenstraße erreicht werden. Notfälle Für Notfälle stehen mit Unterstützung von Polizei und Ordnern mehrere Querungsstellen zur Verfügung. An diesen Stellen können, wenn erste größere Lücken im Läuferfeld entstehen, Fahrzeuge die Laufstrecke passieren. Diese sind: Holzstraße über die Rheinstraße

Holzstraße über Graben (Augustinerstraße/Neutorstraße - weiter über die Jakobsbergstraße)

Emmeransstraße über Große Langgasse (weiter: Kötherhofstraße, Inselstraße, Schillerplatz/1. Runde)

Emmeransstraße über die Pfandhausstraße/Stadthausstraße (2. Runde - weiter über Große Langgasse - Kleine Langgasse zur Schillerstraße)

Frauenlobstraße über Boppstraße (weiter Kaiser-Wilhelm-Ring, Osteinstraße oder Goethe-Unterführung)

Goethestraße über Sömmeringstraße

Frauenlobstraße über die Rheinallee Quelle: Stadt Mainz Erreichbare/nicht-erreichbare Parkhäuser Nicht erreichbar: Parkhaus Rathaus, City-Parkhaus (Kronberger Hof), Theater, Fort Malakoff, Am Brand, Rheinufer, Galeria Kaufhof, Römerpassage. Erreichbar: City Port/Bahnhof, Schillerplatz, Südbahnhof (CineStar) und Parkhaus Römisches Theater. Quelle: Stadt Mainz Die Stadt Mainz hat am Lauf-Sonntag zwischen 7.15 Uhr und 15.30 Uhr eine Verkehrs-Hotline der Stadt Mainz unter der Telefonnummer 06131 12-2851 eingerichtet. Bauarbeiten am Wiesbadener Kreuz Bauarbeiten am Wiesbadener Autobahnkreuz sorgen für weitere Verkehrseinschränkungen. Autofahrer müssen rund um das Wiesbadener Kreuz am gesamten Wochenende mit Staus und Behinderungen rechnen, wie die Straßenverwaltung Hessen Mobil am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Ein Brückenstück an der Verbindung der stark befahrenen Autobahn 3 (Köln-Würzburg) zur A66 (Frankfurt-Wiesbaden) wird abgerissen. Dafür wird die A66 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Autofahrer sollten den Bereich möglichst weiträumig umfahren, empfiehlt der Landesbetrieb Hessen Mobil. Das Autobahnkreuz wird bereits seit September 2017 saniert.