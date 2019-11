per Mail teilen

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Wiesbadener Hauptbahnhof ist ein Mensch getötet und 23 weitere verletzt worden. Die Aufräumarbeiten dauerten bis spät in die Nacht.

Ein Busfahrer hatte laut Polizei am Wiesbadener Hauptbahnhof aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Anstatt abzubiegen sei er quer über die Kreuzung in den Verkehr gefahren. Der Gelenkbus sei demnach in einen anderen Bus und sechs Autos gekracht und rammte ein Wartehäuschen.

Ein 85-jähriger Mann aus Wiesbaden erlag kurz darauf im Krankenhaus seinen Verletzungen. Insgesamt wurden 23 weitere Menschen verletzt, teilweise schwer. Die Ermittler gehen nicht davon aus, dass der Fahrer absichtlich handelte. Ursache könnte ein technischer Defekt oder menschliches Versagen sein.

Passanten leisteten erste Hilfe

"Vor Ort war zunächst eine Person zwischen dem Haltestellenbereich und einem der beteiligten Busse eingeklemmt und ein Busfahrer an seinem Platz eingeschlossen", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Passanten hätten beide vor dem Eintreffen der Retter befreit.

Bei einem Bus wurde der Tank aufgerissen. Es seien große Mengen Kraftstoff ausgetreten, die aufgefangen wurden. Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit insgesamt knapp 30 Fahrzeugen und über 80 Einsatzkräften vor Ort.

Am Tag danach stehen erste Kerzen und Blumen an der Unglücksstelle SWR

Ein Gutachter wurde nach Angaben der Polizei herangezogen, der die Unfallstelle untersucht. Ein Polizeihubschrauber habe Fotos gemacht. Durch die Sperrung der Straßenkreuzung am Hauptbahnhof gab es in Wiesbaden lange Staus. Am Vormittag muss der Unfallort wieder gesperrt werden. Dann werden die Spuren des Unfalls erneut von einem Helikopter aus der Luft aufgenommen.