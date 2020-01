Die zentrale Theodor-Heuss-Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden wird von Sonntag an erstmals seit 25 Jahren umfassend saniert und dafür gesperrt. Die Fahrer der rund 44.000 Autos pro Tag müssen sich voraussichtlich vier Wochen lang andere Wege suchen - oder auf öffentlichen Nahverkehr umsteigen.

Die Sperrung erfolgt wegen dringender Sanierungsarbeiten: Im Sommer waren Schäden an den Metalllagern der Brücke entdeckt worden. Die können nach Angaben der Stadt nur in der kalten Jahreszeit ausgetauscht werden. Für die Sperrung wird am Sonntag ab 6.00 Uhr eine Schrankenanlage eingerichtet. Die Schranken würden rund um die Uhr kontrolliert, wie die Verkehrsbetriebe in Mainz erläuterten.

Deutlich mehr Verkehr auf Ausweichstrecken erwartet

Mit Verkehrsbeeinträchtigungen sei am Montag in beiden Richtungen zu rechnen. Umleitungsstrecken über die beiden Autobahnbrücken - die Schiersteiner und die Weisenauer - sind ausgeschildert. Autofahrer müssten sich dort auf deutlich mehr Verkehr einstellen.

So wird umgeleitet - Sperrung der Theodor-Heuss-Brücke Die Stadt Mainz hat bekannt gegeben, wie der Verkehr während der anstehenden Arbeiten an der Theodor-Heuss-Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden geregelt werden soll. Autos und Lkw sollen über die Schiersteiner Brücke (A643) und die Weisenauer Brücke (A60) fahren.

Busse, Taxen, Mofas, Fahrräder, Fußgänger und Fahrzeuge mit Sonderzeichen wie Notärzte dürfen auch während der Sanierungsarbeiten die zentrale Achse zwischen den beiden Landeshauptstädten überqueren. Das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln und Leihrädern wird während der Sperrung aufgestockt, um ein Verkehrschaos verhindern. Die Bauarbeiten brauchen so viel Platz, dass währenddessen nur eine Spur für wenige Fahrzeuge bleibt

Nur wenige Ausnahmen für Fastnachter

Die beiden Landeshauptstädte hätten sich gegen Ausnahmen für eine Berufsgruppe - wie etwa Pflegedienste, Handwerker oder Lieferanten - entschieden, weil dies sicherlich neue Begehrlichkeiten geweckt und Diskussionen nach sich gezogen hätte, sagte die Mainzer Verkehrsdezernentin Katrin Eder (Grüne). Dass trotzdem ausgerechnet bestimmte Fastnachter über die Brücke fahren dürfen sollen, wird von vielen belächelt oder kritisiert.

Diese Regelungen beziehen sich allerdings laut Eder nur auf Abende und die Wochenenden und sind notwendig, weil die Redner sonst ihre Termine dies- und jenseits des Rheins nicht erfüllen können. Diese "lebensnah gestaltete" Regelung solle auch dem Ehrenamt Rechnung tragen, gelte nur an den entsprechenden Sitzungsterminen und beträfe etwa fünf bis 18 Fastnachter, die an diesen Tagen Auftritte hätten, so Eder, die sich auch bei Facebook noch einmal ausführlich zu der Sonderregelung äußerte.

Sanierung schon 2019 stand auch im Raum

Bis nach Fastnacht hätten die Städte mit der Sanierung nicht warten wollen, weil die Schäden an den Trägern (Traversenlager) gravierend seien und die Arbeiten zudem in der kalten Jahreszeit ausgeführt werden müssten. Mit Rücksicht auf den Einzelhandel und das Weihnachtsgeschäft seien die Arbeiten extra auf 2020 verlegt worden, so Eder.