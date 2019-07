per Mail teilen

Die Universitätsmedizin Mainz schreibt weiterhin rote Zahlen. Im vergangenen Jahr lag der Verlust nach eigenen Angaben bei knapp 60 Millionen Euro.

Das sei der bislang höchste Verlust in einem Geschäftsjahr gewesen, hieß es am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Mainz. Man habe ein schwieriges Jahr hinter sich. Das Defizit sei um rund 80 Prozent gestiegen, sagte der Vorstandsvorsitzende Norbert Pfeiffer. Darin enthalten seien gestiegene Sanierungskosten und zusätzliche Rückstellungen von 22 Millionen Euro, etwa aus steuerlichen Gründen - zum Beispiel wegen neuer gesetzlicher Anforderungen oder aufgrund von Klagen der Krankenkassen. Gebäudesanierungen sowie gestiegene Personal- und Materialkosten hätten ebenfalls dazu geführt, dass sich das Jahresergebnis noch einmal verschlechtert habe.

Land fordert Besserung

Als Aufsichtsratsvorsitzender sagte der Staatssekretär im Wissenschaftsministerium, Denis Alt (SPD), das Land erwarte, dass das wirtschaftliche Ergebnis sich verbessere. Kritik gibt es von Seiten der CDU. Der Landtagsabgeordnete Gerd Schreiner sprach am Mittwoch von einer Katastrophe.

Mehr Patienten

Trotz der finanziellen Probleme habe man im vergangenen Jahr aber auch Erfolge erzielen können, sagte der Vorstandsvorsitzende Norbert Pfeiffer. "Im vergangenen Jahr haben uns erneut mehr Patientinnen und Patienten ihr Vertrauen geschenkt und sich in unseren Kliniken behandeln lassen." Das sei dem großen Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verdanken.