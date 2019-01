Mit dem neuen Jahr hat in Mainz die Fastnacht begonnen: Rund 1.000 Gardisten und Musiker zogen am Neujahrstag durch Mainz.

Pünktlich um 11.11 Uhr setzte sich der Neujahrsumzug der Fastnachtsgarden, Spielmanns- und Fanfarenzüge an der Peterskirche in Bewegung und zog weiter Richtung Dom.

"Helau" und "Prost Neujahr"

Unter dichten Wolken, bei Temperaturen von knapp sieben Grad, kam das erste Helau am Straßenrand noch etwas zögernd, häufiger war noch der Ruf "Prost Neujahr!" zu hören. Der Neujahrsumzug locke jedes Jahr mehr Gäste in die Innenstadt, sagte Zugmarschall Markus Perabo vom Mainzer Carneval-Verein (MCV). Rund 5.000 Menschen waren nach Angaben des MCV an den Straßenrand und beim Neujahrskonzert auf dem Domplatz zusammengekommen. Unter ihnen waren auch viele Familien, die Kinder ließen die letzten Wunderkerzen vom Silvesterabend funkeln.

"Wir freuen uns alle, weil es eine sehr lange Kampagne ist", sagte die Gardistin Gabriele Neumer von den Schwarzen Husaren, die das neue Jahr erst mal mit Sekt begrüßten. «Das ist für mich etwas ganz Besonderes, am Neujahrstag im Umzug durch die Straßen zu laufen."

Start der Kampagne traditionell an Neujahr

Wie in den beiden anderen rheinischen Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf, laufen sich die Närrinnen und Narren zwar auch in Mainz schon am 11.11. warm. Der eigentliche Start in die Kampagne ist aber traditionell der Neujahrstag.