Nach dem gewaltsamen Tod der 21-jährigen Syndia haben für Dienstag verschiedene Gruppen zu Gedenkveranstaltungen in Worms aufgerufen. Ein Asylbewerber aus Tunesien hatte gestanden, die junge Frau getötet zu haben.

Das Evangelische Dekanat Worms-Wonnegau und das Katholische Dekanat Worms laden am frühen Dienstagabend zu einem stillem Trauergedenken in den Wormser Dom. Mit einer Ökumenischen Andacht um 17:45 Uhr soll in Gebeten, Texten und mit besinnlicher Musik Raum für die stille Trauer und Anteilnahmegeschaffen werden, so Dekan Harald Storch.

Zudem bestehe im Hochchor des Domes den ganzen Tag über die Möglichkeit, eine Kerze anzuzünden oder sich in ein dort ausliegendes Kondolenzbuch einzutragen.

AfD lädt zur Mahnwache

Die Andacht im Dom findet parallel zur einer geplanten Mahnwache auf dem Wormser Lutherplatz statt, zu der die AfD aufgerufen hat. Fraktionschef Uwe Junge hatte nach der Tat vergangene Woche erklärt: "Erneut wurde eine junge Frau Opfer eines zugewanderten Täters, der bereits mehrfach Straftaten begangen hatte und längst unser Land hätte verlassen müssen." Man trauere mit den Angehörigen von Syndia, so Junge und er lade alle Bürger in Worms ein, sich der Mahnwache anzuschließen.

Im Wormser Dom können Trauernde Kerzen anzünden und sich in ein Kondolenzbuch eintragen. Picture Alliance

Tod der jungen Frau soll nicht instrumentalisiert werden

Von Seiten der Kirchen heißt es dazu, man sei entsetzt, dass durch die AfD offensichtlich versucht werde, die Trauer der Angehörigen für politische Zwecke zu instrumentalisieren. Propst Tobias Schäfer betont, dass man bewusst im Dom parallel einen Raum schaffen wolle, um die eigene Trauer, Anteilnahme, aber auch dem Entsetzen über diese Tat einen Raum zu geben.

"Stiller Protest"

Als Reaktion auf die AfD-Mahnwache hat außerdem das "Bündnis gegen Nazi-Aufmärsche" in Worms einen "stillen Protest" am Rande des Lutherplatzes angekündigt. Auch von dieser Seite heißt es, der Tod der jungen Frau dürfe nicht für politische Zwecke instrumentalisiert werden. Es sei zu befürchten, dass die Mahnwache der Stimmungsmache gegen Ausländer, vor allem gegen Flüchtlinge, diene. Bei dem stillen Protest soll die Achtung vor der getöteten Frau und ihren Angehörigen gewahrt werden.