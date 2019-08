Der Prozess um den tödlichen Schuss im Wald bei Dalberg ist am Mittwoch am Tatort fortgesetzt worden. Ein Jäger soll eine 86-Jährige erschossen haben. Er sprach von einem Jagdunfall.

Die Prozessbeteiligten trafen sich am Mittwochvormittag am Tatort - einem am Ortsrand von Dalberg (Kreis Bad Kreuznach) steil abfallenden Waldstück. An dieser Stelle soll der heute 61 Jahre alte Jäger im November 2018 bei einer Drückjagd einen Schuss abgegeben haben, der die Frau in deren Garten traf und tötete.

Er äußerte sich am Tatort erstmals zur Sache und schilderte das Geschehen als Jagdunfall. Er habe zunächst auf Wildschweine geschossen, berichtete der Jäger. Als ein getroffener Frischling umgekehrt sei, habe er erneut auf das Tier gezielt und sei dabei abgerutscht. Dann sei der Schuss in Richtung des hangabwärts gelegenen Grundstücks der Frau gefallen, "den ich nicht abgeben wollte".

Verteidiger sieht Unfall

Auch der Verteidiger sprach von einem Unfall. Der Jäger habe sich beim Schießen um die eigene Achse gedreht und dabei den tödlichen Schuss ausgelöst.

Dauer 0:50 min Verteidiger spricht von Jagdunfall Der Verteidiger des Angeklagten äußert sich zur Ortsbegehung in Dalsberg zu den tödlichen Schüssen eines Jägers. Der Mann hatte bei einer Jagd eine 86-Jährige in ihrem Garten erschossen.

Der Jäger berichtete weiter, er sei wenig später zu einem von einem Hund gestellten Wildschwein gegangen und dabei an der auf der Treppe liegenden Frau vorbeigekommen. Er habe dies aber nicht im Zusammenhang mit der Jagd gesehen. Erst kurz darauf sei er zurückgekehrt und habe den Jagdleiter informiert. "Und dann gingen - auf Deutsch gesagt - die Lampen aus."

Anklage sieht fahrlässige Tötung

Die Anklage wirft dem 61-Jährigen aus Bingen fahrlässige Tötung vor. Er habe bei der Jagd mehrfach gegen die Anweisungen des Jagdleiters verstoßen. So habe er eigenmächtig seinen zugewiesenen Standort verlassen, außerdem hangabwärts und durch blickdichtes Gebüsch geschossen. Die sieben Kinder der getöteten Frau treten in dem Prozess als Nebenkläger auf.