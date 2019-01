In Essenheim im Kreis Mainz-Bingen werden Sonntagmittag Tiere gesegnet. Der Reit - und Fahrverein Essenheim lädt dazu ein. Egal ob Pferd, Hund, Katze oder Meerschweinchen - morgen wird in Essenheim jedes Tier gesegnet, das von seinem Besitzer mitgebracht wird. Wenn das Wetter schön ist, findet die Segnung nach Angaben des Vereins auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins statt - wenn es regnet oder schneit, geht man in die Halle. Nach einem gemeinsamen Gebet erhalten die Tiere und ihre Besitzer einen persönlichen Segen. Die Tiersegnung in Essenheim gibt es bereits seit einigen Jahren. Es lädt mit ein die katholische Pfarrgruppe Sankt Andreas und Sankt Martin. Die Andacht beginnt Sonntag um 13 Uhr .