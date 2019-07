Endspurt bei den Proben der Wormser Nibelungen-Festspiele: Wir haben erste Bilder - und wichtige Tipps, was Sie vorher wissen und am Abend auf keinen Fall anziehen sollten.

Komme ich noch an Karten für die Nibelungen-Festspiele?

Auch wenn die Aufführungen nahezu ausverkauft sind, gibt es noch Chancen auf letzte Tickets. Da bis zur Premiere noch einzelne Karten zurückgegeben werden könnten, sollten Interessierte bei den Vorverkaufsstellen bzw. an der Abendkasse nachfragen oder über www.nibelungenfestspiele.de. Die Abendkasse am Haupteingang der Nibelungen-Festspiele zum Heylshofpark (Stephansgasse 9) öffnet vom 13. bis 28. Juli ab 17.30 Uhr.

Muss ich mich chic machen?

Für die Premiere sollten Sie sich in Schale werfen. Die Veranstalter bitten um festliche Kleidung. Auch für die anderen Vorstellungen wird um elegante Kleidung gebeten – soweit es das Wetter zulässt. Allerdings gibt es keine festen Vorschriften, dass Männer Krawatte und Frauen lange Abendkleider tragen müssen. Aber ausgeschlossen sind Badebekleidung, zu sportliche Bermudas - und Sportschuhe.

"Wir machen auch keinen Unterschied, wenn da Gucci draufsteht." Pressesprecherin Tanja Steiner über das Turnschuhverbot bei den Nibelungenfestspielen

Größere Taschen oder Rucksäcke sollten am besten daheim gelassen werden. Es finden aus Sicherheitsgründen verstärkte Kontrollen mit.

Was mache ich, wenn es regnet?

Wasserfeste Wimperntusche auflegen und zum Beispiel ein durchsichtiges Regencape über die warme Kleidung ziehen, denn es wird laut Homepage auch bei "zweifelhafter Witterung" gespielt. Die Publikumstribüne ist nicht überdacht. Regenschirme sind nicht gestattet, sie könnten die Sicht der anderen Zuschauer beeinträchtigen. Es kann sein, dass es Unterbrechungen gibt, wenn es regnet oder Vorstellungen dann später anfangen. Bei Open-Air-Veranstaltungen sind Schadensersatzansprüche aufgrund widriger Wetterverhältnisse ausgeschlossen. In den vergangenen Jahren ist es laut Sprecherin Tanja Steiner aber erst einmal vorgekommen, dass wegen eines Gewitters die geplante Vorstellung gar nicht stattfinden konnte und kurzfristig ein Alternativtermin bekanntgegeben wurde.

Wo kann ich parken, wenn ich von außerhalb komme?

Die Veranstalter raten dazu, genug Zeit für die Anfahrt einzuplanen. Der Lutherring in unmittelbarer Nähe zum Festspielgelände ist wegen Bauarbeiten gesperrt. Vor Ort in Worms gibt es Ausschilderungen zum Dom und zum Festspielgelände. Parkplätze gibt es in mehreren kostenpflichtigen Parkhäusern: Tiefgarage "Das Wormser", (Fußweg zum Festspielgelände ca. 5 Minuten), Parkhaus "Am Theater", (ca. 9 Minuten), Tiefgarage Ludwigsplatz (ca. 11 Minuten), Parkhaus "Park & Ride" (ca. 11 Minuten), "Parken auf dem Weckerlingplatz" (ca. 5 Minuten)

Keine Lust aufs Theater, aber auf das Drumherum - für Schaulustige gibt es für zwei Euro eine "Flanierkarte". nibelungenfestspiele.de/ Bernward Bertram

Wie nutze ich den öffentlichen Nahverkehr?

Am besten geht's mit dem Zug zum Hauptbahnhof Worms. Von dort aus erreichen Sie das Festspielgelände in wenigen Gehminuten in Richtung Innenstadt. Busse halten am Marktplatz. Suchen Sie sich vorab eine passende Verbindung heraus. Die Vorstellung endet voraussichtlich um 23.30 Uhr, hinzukommen ca. 20 bis 30 Minuten, bis alle Besucher die Tribüne geräumt haben.

Kann ich einfach mal reinschnuppern, auch wenn ich keine Karte habe?

Es gibt gegen eine Gebühr von zwei Euro sogenannte Flanierkarten, mit denen können Sie ab 17.30 Uhr bis 1 Uhr im Heylshofpark zwischen den Festspielbesuchern herumstromern. Hier gibt es Essens- und Getränkeständen und in der 40-minütigen Pause Live-Musik. Zu den Festspielen gibt es außerdem ein Rahmenprogramm mit Ausstellungen und Führungen. Auch für die Flanierfreunde gilt: Elegante Kleidung ist erwünscht, Sportschuhe dagegen nicht.