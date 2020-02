Die Deutsche Flugsicherung (DFS) startet einen zweimonatigen Probebetrieb für ein neues An- und Abflugverfahren am Frankfurter Flughafen. Auch Kommunen in Rheinhessen müssen in dieser Zeit mit deutlich mehr Fluglärm rechnen.

Damit sollen bei Westwind nahezu sämtliche Starts über die sogenannte Südumfliegung laufen - eine Strecke, die von Frankfurt nach Süden und dann quer über Rheinhessen führt. Orte wie Nackenheim, Bodenheim oder Klein-Winternheim werden dann voraussichtlich deutlich mehr Fluglärm abbekommen. Für die Initiative gegen Fluglärm in Rheinhessen sei dies ein Schlag ins Gesicht aller betroffenen Anwohner, sagte Karsten Jacobs, einer der Initiatoren. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigten, dass solchen Testphasen häufig dauerhafte Einrichtungen folgten, erklärte er weiter. Konzept soll gleichberechtigte Nutzung der Pisten garantieren Die Testphase soll der optimierten Nutzung des Start- und Landebahnsystems dienen. Das stehe auch im Zusammenhang mit dem Ausbau des Flughafens und soll auch die Sicherheits-, Kapazitäts- und Pünktlichkeitsanforderungen der Zukunft abdecken. Zur Zeit werden grundsätzlich zwei Pisten für Starts und zwei Pisten für Landungen genutzt, obwohl dies prinzipiell auf je drei Pisten möglich wäre. Das neue Konzept beinhaltet nun eine nahezu gleichberechtigte Nutzung. Die Nutzung der Landebahn Nordwest sowie der Startbahn West bleibt unverändert. Insgesamt soll das optimierte Betriebskonzept eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit durch eine optimierte Nutzung der Pisten ermöglichen. Der Probebetrieb erfolgt im Zeitraum vom 3. Februar bis zum 25. März 2020 täglich zwischen 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr.