Seit Tagen verhandeln die Gewerkschaft Verdi und die Klinikleitung über den sogenannten Tarifvertrag "Entlastung". Bis zum frühen Donnerstagmorgen wird eine Entscheidung erwartet - Verdi und die Unimedizin gaben unterschiedliche Signale.

Auch am Vorabend des geplanten Streiks an der Klinik war noch unklar, ob es tatsächlich zu einer größeren Arbeitsniederlegung vor allem vieler Pflegekräfte an der größten Klinik in Rheinland-Pfalz kommen wird. Es werde nach wie vor über Soll-Größen für die personelle Besetzung von Stationen verhandelt, sagte der für Pflege zuständige Verdi-Vertreter Michael Quetting am Mittwochabend. Kurz danach lud die Unimedizin für Donnerstagmorgen zu einer Pressekonferenz ein - mit Klinik- und Gewerkschaftsvertretern. Beide Seiten hätten sich in zentralen Punkten angenähert, hieß es in der Ankündigung.

Ob der Streik damit abgewendet ist, war zunächst nicht klar. Die Soll-Größen für Stationen sollen zentraler Bestandteil eines sogenannten Tarifvertrages Entlastung werden, über den die Gewerkschaft schon seit längerem mit der Klinik spricht - bislang ohne Einigung.

Patienten würden auch bei Streik "sehr gut" versorgt

Verdi hatte angekündigt, am Donnerstagmorgen nach 5 Uhr zu entscheiden, ob gestreikt wird oder nicht. Sollte es zu einem Warnstreik kommen, rechnet Quetting mit 500 bis 1.000 Teilnehmern. Aufgerufen seien grundsätzlich alle Beschäftigten der Unimedizin, getragen werde die Aktion aber vor allem von Pflegefachkräften.

Die Unimedizin teilte mit, auch bei einem Streik würden die Patienten "sehr gut und so professionell wie immer" versorgt. Vorsorglich seien einige Patienten informiert worden, dass deren Behandlung verschoben werden könne.

Petition übergaben

Am Dienstag hatten rund 30 Pflegekräfte der Unimedizin im Gesundheitsausschuss des Landtages eine Petition an Staatssekretär Alexander Wilhelm (SPD) übergeben, mit fast 1.300 Fotos nicht-ärztlicher Beschäftigter des Krankenhauses. Gefordert wurde, dass die Landesregierung mehr Druck auf die Unimedizin ausübt. Pfleger schilderten dem Ausschuss beklemmende Szenen, etwa dass der Tod einer Patientin erst Stunden später bemerkt worden sei.

Worum geht es eigentlich genau bei den Tarifverhandlungen - ein Überblick von SWR-Reporter Markus Volland.

Wie ist die Situation der Beschäftigen an der Mainzer Universitätsmedizin?

Bei den Tarifverhandlungen "Entlastung" geht es nicht um mehr Gehalt für die Beschäftigten der Mainzer Unimedizin, sondern ausschließlich um deren Arbeitsbedingungen. Egal ob Ärzte, Schwestern oder Pfleger - die Belastung der rund 7.000 Beschäftigten der Mainzer Universitätsmedizin sei unerträglich geworden, so Verdi-Verhandlungsführer Frank Hutmacher. Die Gesundheit der Mitarbeiter werde regelrecht ruiniert. Es fehlt an Pflegekräften - der Markt ist leergefegt. Die Beschäftigten müssen Überstunden machen, zum Teil auf unterbesetzten Stationen, erzählt Kinderkrankenschwester Julia Stange.

Dauer 2:02 min Unimedizinbeschäftigte übergeben Petition Unimedizinbeschäftigte übergeben Petition an den Landtag

Was verbirgt sich hinter dem sogenannten Tarifvertrag "Entlastung"?

Die Gewerkschaft Verdi möchte ein festes Raster für jede Station an der Mainzer Unimedizin. Ein Beispiel: Die Station XY hat 50 Betten. Die Gewerkschaft möchte nun festlegen, wie viele Pflegekräfte für diese Station in drei Schichten am Tag da sein müssen. Nehmen wir mal an, das wären 20 Kräfte. Wird diese Zahl nun unterschritten, das heißt, es sind nur 18 Schwestern da, dann müssen die restlichen mehr arbeiten. Diese Mehrarbeit soll dann durch Freizeitausgleich abgegolten werden.

Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist auch die Nachtschicht. Keine Pflegekraft soll alleine auf Station arbeiten müssen. Wenn doch, soll es auch wieder einen Freizeitausgleich geben.

Wie ist das an anderen Kliniken?

Mainz ist nicht die einzige Universitätsklinik in Deutschland an der Verdi diesen Tarifvertrag "Entlastung" durchsetzen will, beziehungsweise bereits durchgesetzt hat. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise ist der Tarifvertrag bereits durch. Dort gibt es nun an den Universitätskliniken Sollzahlen für die Besetzung der einzelnen Stationen. Die können jedoch nicht eingehalten werden. Deshalb müssen dort Stationen geschlossen werden. Das entsprechende Pflegepersonal fehlt auch, weil die Kräfte an anderen Stationen aushelfen müssen, um dort die Sollzahlen zu erfüllen.

Geschlossene Stationen bedeuten aber weniger Umsatz. Die Unikliniken schreiben rote Zahlen. Offiziell will das keiner bestätigen, inoffiziell wurde es dem SWR von zwei Kliniken bestätigt.

Was bedeutet das für die Mainzer Universitätsmedizin?

Wenn es zu diesem Tarifvertrag "Entlastung" kommt, kann es der Mainzer Universitätsmedizin gehen, wie den anderen Kliniken auch. Stationen müssten geschlossen werden, in der Folge würde das Krankenhaus weniger Umsatz machen.

Verdi

Was bedeutet der Tarifvertrag für die Beschäftigten?

Aus Sicht der Beschäftigten bedeutet der Tarifvertrag eine Entlastung. Bisher arbeiten viele Beschäftigte deutlich mehr als 40 Stunden. Das wird sich mit der Entlastung möglicherweise bessern.

Welche Folgen hätte ein Streik für die Patienten?

Vom Streik wären 31 Stationen mit mehr als 830 Betten betroffen. Verdi hatte den Streik vergangene Woche angekündigt. Viele Patienten wurden bereits in andere Krankenhäuser verlegt, geplante Eingriffe wurden verschoben. Nach Angaben der Universitätsmedizin regelt eine sogenannte Notfallvereinbarung, wer sich um kurzfristig eintretene Problemen kümmern kann. Zudem gebe es Stationen, die aus medizinischen Gründen vom Streik ausgenommen wurden. Wie ein Verdi-Sprecher betonte, dürfe der Streik kein Menschenleben gefährden.