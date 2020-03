Corona sorgt für bessere Luft in China

Die US-Raumfahrtbehörde NASA veröffentlichte am Wochenende Satellitenbilder aus China, die zeigen, dass die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus wohl zumindest teilweise zu einem Rückgang der Luftverschmutzung in China führen. Daten der NASA zeigen, dass weniger Stockstoffdioxid ausgestoßen wird. Seit dem Ausbruch stehen nämlich viele Fabriken in dem Land still, weil Mitarbeiter krank oder in Quarantäne sind. Auch die Straßen sind in vielen Regionen leer.

Die Karten zeigen die Konzentrationen von Stickstoffdioxid in China vom 1. bis 20. Januar 2020 (vor der Quarantäne wegen des Coronavirus) und vom 10. bis 25. Februar (während der Quarantäne). dpa Bildfunk picture alliance/-/NASA/dpa

