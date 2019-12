per Mail teilen

Sie ist der kürzeste Weg von Mainz nach Wiesbaden: die Theodor-Heuss-Brücke. Für Bauarbeiten soll sie im Januar vier Wochen lang gesperrt werden. Autofahrer müssen lange Umwege und Staus in Kauf nehmen.

Nach Angaben der Stadt Wiesbaden muss das sogenannte Widerlager auf der hessischen Seite der Brücke saniert werden. Dabei handelt es sich um das Verbindungsstück zwischen der eigentlichen Brücke und dem Pfeiler. Diese Arbeiten könnten nur in der kalten Jahreszeit durchgeführt werde.

Freie Fahrt für ÖPNV, Taxi und Rad

Deswegen wird die Brücke ab Mitte Januar für den sogenannten motorisierten Individualverkehr gesperrt. Stadtbusse, Taxis, Fahrradfahrer und Fußgänger können die Brücke aber nach Angaben des Mainzer Verkehrsdezernats weiterhin nutzen. Für Autofahrer sollen Umleitungen über die Autobahnen A643 und A60 ausgeschildert werden.

Brückenüberprüfung im Juli 2019

Dauer 0:55 min Theodor-Heuss-Brücke Kontrolle Prüfung der Theodor-Heuss-Brücke

Vollsperrung eigentlich nicht nötig

Zwar müsste für diese Arbeiten die Brücke nicht immer voll gesperrt werden, so das Mainzer Verkehrsdezernat. Mit der Vollsperrung wolle man aber große Rückstaus in die Mainzer Innenstadt vermeiden - und damit das Ansteigen der Stickoxid-Werte. Diese seien an der Rheinachse ohnehin schon sehr hoch.

Einzelheiten zu der Sperrung sollen nächste Woche vorgestellt werden.

Über die Theodor-Heuss-Brücke fahren werktags durchschnittlich etwa 45.000 Fahrzeuge.