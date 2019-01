Es klingt ein bisschen wie das Schiersteiner Brücken-Desaster: Bei Arbeiten für die neue Salzbachtalbrücke der A66 hat eine Baufirma offenbar Mist gebaut. Staus und Umleitungen betreffen auch die Autofahrer rund um Mainz.

Offenbar wurden bei den Bauarbeiten für die Brücke Bohrlöcher falsch gesetzt. Hessen Mobil, 2017

Die Salzbachtalbrücke der A66 ist eine wichtige Verbindung zwischen Wiesbaden und Frankfurt und zählt zu den schlechtesten Brücken in Hessen. Gebaut 1963, ist sie bereits dermaßen marode, dass sie komplett neu gebaut werden soll. Der Auftrag hierfür ist schon lange erteilt. Die Bauarbeiten sollten jetzt im Frühjahr beginnen, die Vorarbeiten laufen schon seit einigen Monaten.

Zu den Vorarbeiten gehörte nach Angaben der zuständigen Behörde Hessen Mobil, dass eine Brückenhälfte mit einer Stahlkonstruktion im Bereich der Pfeiler verstärkt werden sollte. Denn der Verkehr sollte, während die neue Brücke gebaut wird, nur über diese eine Brückenhälfte fahren.

Klage gegen Baufirma?

Bei diesen Arbeiten wurden nun laut Hessen Mobil Fehler beim Bohren gemacht. Bei der Montage einer Transportschiene seien sogenannte Spannglieder beschädigt worden. Dies sei bei einer Überprüfung der Arbeiten entdeckt worden. Diese Überprüfung war laut Hessen Mobil notwendig geworden, weil das Bauunternehmen nicht wie gefordert, seine Bohrungen dokumentiert hatte. Eine Klage gegen die Firma werde derzeit geprüft, so eine Behördensprecherin.

Sicherheit beeinträchtigt

Durch die Fehler der Firma seien zwar keine gravierenden Schäden an der Brücke entstanden, dennoch sei die Tragfähigkeit beeinträchtigt. Als Vorsichtsmaßnahme werde die Brücke deshalb vorerst nur auf einem Fahrstreifen je Richtung befahren. Damit sei die Sicherheit gewährleistet, allerdings sei mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen, so Hessen Mobil.

Umleitung über Mainzer Ring

Es ist eine großräumige und eine kleinräumige Umleitung eingerichtet. Der Schwerverkehr soll erst einmal dauerhaft weiträumig umgeleitet werden - und zwar ab dem Wiesbadener Kreuz über die A3 zum Mönchhof-Dreieck über die A67 zum Rüsselsheimer Dreieck und dann über die A60 zum Autobahndreieck Mainz bis zum Schiersteiner Kreuz über die A643. Die Gegenrichtung sei entsprechend eingerichtet.

Wenn der Streckenabschnitt überlastet ist, gilt die Umleitungsempfehlung auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer.

Hessen Mobil

Mit Rheinland-Pfälzern abgestimmt

Die rheinland-pfälzische Verkehrsbehörde, der Landesbetrieb Mobilität (LBM), ist nicht glücklich mit der Umleitung. Man sei sich bewusst, dass es erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen gebe. Es sei aber alles abgestimmt worden und man könne ja auch gar nicht anders, der Verkehr höre ja nicht an der Landesgrenze auf, so eine LBM-Sprecherin.

Gutachter eingeschaltet

Der Schaden an der Brücke wird nun von einem externen Sachverständigen untersucht. Dabei wird auch überprüft, ob die Brückenhälfte doch noch so verstärkt werden kann, so dass wieder mehrere Fahrstreifen freigegeben werden könnten. Erst wenn diese Untersuchungen beendet sind, könne über das weitere Vorgehen entschieden werden - sowohl was die Verkehrsführung betreffe als auch die Abbrucharbeiten.

Mega-Projekt

Auf der Salzbachtalbrücke der A66 bei Wiesbaden waren zuletzt täglich mehr als 80.000 Fahrzeuge unterwegs. Bis zum Jahr 2023 soll die neue Brücke spätestens stehen. Die Kosten für das Projekt liegen bei rund 150 Millionen Euro.