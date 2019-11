Der Bundesgerichtshof spricht heute sein Urteil über die Bewährungsstrafen von zwei Vollzugsbeamten aus Diez und Wittlich. Das Landgericht in Limburg hatte ihnen zuvor die Mitschuld am Unfall eines Häftlings im offenen Vollzug gegeben, bei dem eine Frau ums Leben kam.

Nach Ansicht der Limburger Richter hatten die Beamten den Mann nicht ausreichend überprüft, als sie ihn aus Wittlich in den offenen Vollzug nach Diez verlegten. Denn der Mann war als einschlägiger Verkehrsrowdy bereits mehrfach wegen schwerer Delikte verhaftet worden. Während eines Freiganges hatte sich der Täter eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und bei einem Frontalzusammenstoß bei Limburg die Frau getötet. Dass die beiden Vollzugsbeamten wegen Fahrlässigkeit mit verurteilt wurden, wird von der Gewerkschaft der Vollzugsbeamten kritisiert. Sollten die BGH-Richter das Urteil heute bestätigen, sei dies das Ende des offenen Vollzugs in Rheinland-Pfalz, so ein Gewerkschaftssprecher. mehr...