Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ermittelt gegen eine Frau aus Hargesheim, die Nazi-Briefe verschickt haben soll. Ein Spezialeinsatzkommando hat die Wohnung der Frau durchsucht.

Der Bad Kreuznacher Oberstaatsanwalt Kai Fuhrmann bestätigte einen Bericht der Allgemeinen Zeitung, dass gegen eine 54 Jahre alte Frau aus Hargesheim ermittelt wird, weil sie Schreiben mit nationalsozialistischen Inhalten versendet haben soll.

Verdacht auf Waffenbesitz

Polizisten hätten vergangene Woche ihr Wohnhaus in Hargesheim bei Bad Kreuznach durchsucht. Die Einsatzkräfte hätten sich in den Morgenstunden gewaltsam Zutritt zu dem Haus verschaffen müssen, da die Bewohner nicht freiwillig geöffnet hätten, so Fuhrmann.

Die Durchsuchung mit einem Spezialeinsatzkommando sei nötig gewesen, weil es Hinweise gegeben habe, dass Waffen im Haus seien, so Fuhrmann. Dieser Verdacht habe sich bei der Durchsuchung dann aber nicht bestätigt, es habe auch keine Festnahmen gegeben.

Briefe an verschiedene Einrichtungen

Die 54-Jährige soll zahlreiche Briefe an Behörden, kirchliche Organisationen und soziale Einrichtungen in Mainz und dem Kreis Bad Kreuznach verschickt haben. Diese sollen Aussagen mit nationalsozialistischem Bezug enthalten haben.

Die Bad Kreuznacher Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Frau wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Parolen aus den Briefen fielen unter diesen Staftatbestand.