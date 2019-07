Eine Großfahndung hat am Dienstag in der Mainzer Oberstadt für Aufsehen gesorgt. Nach ersten Erkenntnissen hatte es eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gegeben, in deren Folge eine Person im Gesicht verletzt und an einem Auto die Seitenscheiben eingeschlagen wurden. Die Polizei befragte vier mutmaßlich an der Tat beteiligte Personen und weitere Zeugen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Die Polizei stellte einen Baseballschläger sicher.