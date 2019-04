per Mail teilen

Möglicherweise wird der Opel Astra bald wieder im Stammwerk in Rüsselsheim gebaut. Das berichtet die Mainzer "Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf Opel-Vertrauensleute der IG Metall.

Opel selbst bestätigte die Rückkehr der Astra-Produktion nach Rüsselsheim auf SWR-Nachfrage ausdrücklich nicht. Man wolle "Spekulationen nicht kommentieren", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Grundsätzlich gelte aber, dass man die Wettbewerbsfähigkeit und Auslastung der Werke weiter verbessern werde.

Zafira-Fertigung läuft aus

Die Zeitung hatte zuvor berichtet, dass der Opel Astra ab 2021 wieder in Rüsselsheim von Band laufen soll. Derzeit wird er in Polen und England produziert. Für das Opel-Stammwerk in Rüsselsheim wäre dies eine ganz wichtige Nachricht.

Da die Fertigung des Familien-Vans Zafira dort in diesem Sommer ausläuft, wäre die Werks-Auslastung spätestens dann dürftig. In Rüsselsheim wird zudem noch der Opel Insignia produziert. Im Stammwerk sind rund 14.000 Menschen beschäftigt. Etwa 4.000 Mitarbeiter pendeln aus Rheinland-Pfalz nach Rüsselsheim.

Opel hatte im vergangenen Geschäftsjahr erstmals seit 20 Jahren wieder schwarze Zahlen geschrieben. Der operative Gewinn betrug laut Mutterkonzern PSA 859 Millionen Euro.