Die Mitglieder des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) im Land haben ihrem Präsidenten Gereon Hauman klar das Vertrauen ausgesprochen. Wegen seiner Wiederwahl für acht Jahre hatte es juristische Klagen und öffentliche Kritik gegeben.

In Bad Kreuznach hat der Hotel- und Gaststättenverband die Wiederwahl von Präsident Gereon Haumann bestätigt. Matthias Ganter, der dagegen klagt, bleibt vom Verband ausgeschlossen.

Ein Sonderdelegiertentag am Montag in Bad Kreuznach habe mit 98,6 Prozent die vorgezogene Wahl Haumanns bestätigt, teilte Justiziar Rolf Bietmann im Anschluss mit. Die Entschließung trage die Überschrift: "Wir wollen mit Haumann in die Zukunft".

Der Große Vorstand des Landesverbands wies in einer Sitzung vor dem Delegiertentag eine Beschwerde des Traben-Trabacher Gastronomen Matthias Ganter gegen seinen Verbandsausschluss ab. Drei von 32 stimmberechtigten Mitgliedern hätten gegen diese Entscheidung gestimmt, sagte Haumann.

Ganter aus Verband geworfen

Die Verbandsspitze wirft Ganter "verbandsschädigendes und unehrenhaftes Verhalten" vor und hatte ihn deshalb aus dem Verband ausgeschlossen. Das Dehoga-Mitglied habe falsche Zahlen und Interna an die Medien gegeben, sagte Haumann. Ein Angebot zum Gespräch über einen Vermittler habe Ganter abgelehnt.

Dem SWR sagte Ganter heute: "Wenn ich aus dem Dehoga gehe, dann nur freiwillig." Er sei noch nirgendwo herausgeflogen und er wolle das nicht auf sich sitzen lassen. Gegen seinen Rauswurf wolle er er juristisch vorgehen.

Seit Monaten wird innerhalb des rheinland-pfälzischen Hotel- und Gaststätten-Verbands Dehoga ordentlich gestritten. Es geht um Präsident Gereon Haumann und dessen vorzeitige Wiederwahl. Dagegen hatte eine Gruppe von Hoteliers geklagt.

Klagen gegen Haumanns Wiederwahl

Ganter ist einer von 19 Klägern gegen die vorgezogene Wiederwahl Haumanns im März vergangenen Jahres. Diese wollen erreichen, dass der Beschluss zur vorzeitigen Verlängerung der Amtszeit um weitere acht Jahre ab 2021 für unwirksam erklärt wird. Das Landgericht Bad Kreuznach wird nach Angaben einer Sprecherin frühestens nach den Sommerferien darüber verhandeln.

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen IHK-Chef in Trier

Der Hotel- und Gaststättenverband will zudem nach eigenen Angaben eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Hauptgeschäftsführer der IHK Trier, Jan Glockauer, einreichen. Laut Haumann haben der Delegiertentag und der Große Vorstand des Dehoga am Montag mit weiter über 90 Prozent der Stimmen diese Dienstaufsichtsbeschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, dem Wirtschaftsministerium, beschlossen.

Grund ist laut Verband, dass Glockauer in Unterlagen, die dem Verband vorliegen, von seinem IHK-Account aus als Ghostwriter für Ganter auftritt. Der Verband kritisiert, dass Glockauer offensichtlich als Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer - in der alle Dehoga-Mitglieder Pflichtmitglied sind - mit Mitteln der IHK gegen die Mitglieder des Dehoga Rheinland-Pfalz und den Präsidenten agierte.