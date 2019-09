Ein Brite hatte sein Auto mit einer Anhängerdeichsel an sein Wohnmobil gehängt. Die Verkehrspolizei in Wörrstadt fand das nicht in Ordnung und verweigerte dem Mann die Weiterfahrt.

Bei seiner Reise durch Europa stand der Engländer aus der Nähe von Bristol vor einer besonderen Frage: Wie den eigenen Pkw mit in Urlaub nehmen, wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist? Die Lösung war: Er schraubte die Deichsel eines Anhängers an sein Auto und hängte es so an die Anhängerkupplung seines Wohnmobils. Den Polizeibeamten war das Ganze beim Vorbeifahren aufgefallen, weil sie in dem Kleinwagen niemandem auf dem Fahrersitz entdeckten. Offizielle Genehmigung Der Engländer war sich laut Polizei keiner Schuld bewusst und zeigte den Beamten sogar eine europäische Genehmigungsurkunde. Nach Angaben der Polizei ist ein solcher Umbau in einigen Ländern Europas tatsächlich erlaubt. Allerdings nicht in Deutschland, weil der Pkw nicht gebremst werden kann und die Bremsanlage des Wohnmobils besonders auf Gefällstrecken überlastet werden könnte. Abschleppen teurer als die Geldbuße Für den 63-jährigen Urlauber wurde die ganze Sache sehr teuer. Dabei war das Bußgeld wegen eines unzulässigen Schleppvorgangs das kleinere Problem. Knapp 1.000 Euro teuer wurde der Rücktransport des Autos durch ein Abschleppunternehmen bis in die Niederlande. Dort sind solche Vorrichtungen erlaubt.