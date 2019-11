Timo aus Rheinhessen hat als Student den Konflikt zwischen Regierung und Demokratie-Aktivisten in Hongkong hautnah miterlebt. Auch das Klima unter den Studierenden wird immer feindseliger.

Einfach nur studieren. Das wollte Timo. Doch dann kamen die aus dem Boden gerissenen Pflastersteine, die Molotow-Cocktails und die Straßenschlachten. Am Ende blieb nur die Flucht vom Campus. Der 19-Jährige aus Rheinhessen hat vor drei Monaten sein Studium der Global Studies an der Chinesischen Universität Hongkong begonnen. "Ich habe Hongkong bewusst gewählt, weil es eine multikulturelle, offene Gesellschaft ist, die eigentlich auch viele Meinungen zulässt." Doch es hat sich etwas geändert.

Dauer 2:34 min "Wer nicht mitmacht, ist unser Feind" Timo aus Rheinhessen hat als Student den Konflikt zwischen Regierung und Demokratie-Aktivisten in Hongkong hautnah miterlebt. Auch das Klima unter den Studierenden wird immer feindseliger.

Zugänge zum Campus blockiert

Jetzt - wegen der unsicheren Lage - ist das Semester abgebrochen worden. Timo musste vor wenigen Tagen zurück nach Deutschland. Seinen vollen Namen will er nicht veröffentlicht sehen, weil er um seine Sicherheit fürchtet. Die Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungszone hat er hautnah miterlebt. Proteste, die aus seiner Sicht immer radikaler werden.

Timo hat die von den Protestierenden errichteten Straßensperren fotografiert Privat

Am Anfang sei das Studieren noch möglich gewesen. "Bis auf gelegentliche Unterrichtsausfälle." Dann seien die Zugänge zum Campus von Protestierenden mit Steinen blockiert worden, die sie aus den Straßen des Campus rissen. Damit war die Versorgung der Hochschule blockiert. "Wir hatten die letzten Tage kein Essen mehr, außer dem, das noch in der Kantine vorrätig war."

Auch andere Hochschulen in der Metropole sind zu Brennpunkten der Proteste geworden. Hunderte Regierungskritiker verbarrikadierten sich dort, in den vergangenen Tagen etwa in der Polytechnischen Universität. Inzwischen haben Hunderte Aktivisten die Hochschule freiwillig verlassen. Viele sollen festgenommen worden sein. Andere harrten noch aus, die Polizei umstellte die Universität.

"Ein Konstrukt aus Hass"

Die Protestierenden fürchten um demokratische Rechte wie Versammlungs- und Meinungsfreiheit und prangern den wachsenden Einfluss der kommunistischen Pekinger Regierung auf die Sonderverwaltungszone an. Doch von diesen demokratischen Werten hat sich die Bewegung aus Sicht von Timo längst verabschiedet. "Die Bewegung ist nur noch ein Konstrukt aus Hass gegen die Regierung, gegen die Polizei und dadurch gegen einzelne Personen." Dass in den Uniformen Menschen steckten, werde ausgeblendet.

Auf dem Campus haben Protestierende Pflastersteine aus dem Boden gerissen, wie Bilder des rheinhessischen Studenten zeigen. Privat

So hat der 19-Jährige miterlebt, wie aus Sportgeräten der Studenten Waffen wurden. "Die Protestierenden sind in die Sportunit eingedrungen, haben Pfeil und Bogen geklaut und damit auf die Polizisten geschossen", sagt Timo. Ein Pfeil habe sich in das Bein eines Polizisten gebohrt. "Es sind keine Hemmungen mehr da."

Mitstudenten eingeschüchtert

Auch die freie Meinungsäußerung sei auf dem Campus nicht mehr möglich. Widerspruch werde nicht mehr geduldet. "Wer nicht mitmacht, ist unser Feind", sei die Devise. Eine Freundin sei bedroht worden, weil sie eine chinesische Flagge zum Nationalfeiertag aus dem Fenster ihrer Wohnheimwohnung gehängt hatte. Mitstudenten hätten immer wieder gegen die Tür getreten, hätten Beleidigungen gerufen und mit Laserpointern in das Zimmer geleuchtet. "Das war ein extremer Einschüchterungsversuch", sagt der 19-Jährige.

Der Student hat die Zerstörung dokumentiert: Hier die verwüstete U-Bahn-Station der Chinesischen Universität Hongkong Privat

Polizeigewalt hat Timo auch beobachtet. "Sie hielt sich aber in Grenzen". In den vergangenen Wochen sorgten Schüsse auf Demonstranten immer wieder für Ausschreitungen und weltweite Schlagzeilen. Natürlich werde Macht missbraucht - von beiden Seiten, sagt der Rheinhesse. Doch die Angriffe, die er beobachtete, seien häufig von den Studenten ausgegangen, die Polizisten hätten sich verteidigt.

Dass unter den Protestierenden womöglich auch Agents Provocateurs sind, also staatliche Anstifter, hält der 19-Jährige für unwahrscheinlich. Dafür seien es zu viele.

Bis 1997 war Hongkong britische Kronkolonie. Seit der Rückgabe an China wird die Metropole mit einer eigenen Verfassung autonom regiert. Die Hongkonger stehen unter Chinas Souveränität, genießen aber - anders als die Menschen in der kommunistischen Volksrepublik - mehr Rechte wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit, um die sie jetzt fürchten.

Keine Abgrenzung von Gewalt

In Gesprächen mit Mitstudenten musste er feststellen, dass kein Wille da ist, sich von der Gewalt abzugrenzen. Zwar lehnten viele die Gewalt ab, verwiesen aber darauf, dass sie von anderen begangen würde. Auf die Frage, warum sich die Bewegung dann aber nicht von diesen Taten abgrenze, käme die Antwort, dass es eben keine Führung gebe. In einem Kollektiv könne man niemanden verantwortlich machen.

Zurück zum Studieren

Am Ende blieb dem 19-Jährigen nur die Flucht vom Campus. In einem günstigen Moment, als die Blockaden für Nachschub geöffnet waren und die Polizei abgerückt war, konnte er das Unigelände verlassen. Weil aber im weiteren Verlauf Straßen und der öffentliche Nahverkehr blockiert waren, musste er zu Fuß in die Innenstadt. Er brauchte eineinhalb Stunden.

Jetzt in Deutschland blickt er mit Sorge nach Hongkong und hofft, dass sich die Lage wieder beruhigt. "Ich will unbedingt zurück. Ich habe Hongkong nicht aufgegeben." Sein Studium will der Rheinhesse unbedingt abschließen. Es dauert eigentlich noch vier Jahre. Am 6. Januar soll das Semester weitergehen. Dann will er wieder auf dem Campus sein.