Bei einer Kontrolle auf der A45 in Mittelhessen sind der Polizei zwei mutmaßliche Onlinebetrüger aus Rheinland-Pfalz und Hessen ins Netz gegangen. In deren Auto hätten die Beamten am vergangenen Dienstag eine Vielzahl original verpackter Markenkleidung entdeckt, teilte die Polizei am Montag mit. Die mutmaßlichen Betrüger sollen den Angaben zufolge unter falschen Identitäten oder über gehackte Kundenkonten im Internet eingekauft haben. Die Waren ließen sie sich zu Paketshops in ganz Mittelhessen liefern. Dort hätten sie die Bestellungen mit gefälschten Vollmachten abgeholt. Der Mann aus Hessen sei bereits seit einigen Wochen wegen ähnlicher Fälle im Visier der Ermittler gewesen. Der Mann aus Rheinland-Pfalz legte laut Polizei ein Geständnis ab.