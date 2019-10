Mit einem Satz war am Mittwochabend eine Kuh in die Nahe gesprungen - und drohte fortzutreiben. Mit vereinten Kräften haben Feuerwehrleute sie gerettet - was zunächst gar nicht so einfach war.

Autofahrer hatten am frühen Mittwochabend die entlaufene Kuh auf der Bundesstraße 41 (Kreis Bad Kreuznach) gemeldet. Der Halter der Kuh sowie einige Helfer hatten nach Polizeiangaben zuvor bereits einige Versuche unternommen, das nervöse Tier einzufangen. Die Kuh sei weiter in Richtung der Nahe gelaufen und danach in der Flussströmung Richtung Martinstein weggetrieben. Um 17:43 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. Ein Tierarzt wurde dazugerufen, um die Kuh mit Pfeilen zu betäuben, erzählt Daniel Grossarth, stellvertretender Wehrleiter der Feuerwehren aus Bad Sobernheim. "Die erste Spritze hat nicht gewirkt, die zweite auch nicht", so Grossarth. Erst die dritte Spritze habe die gewünschte Wirkung gebracht. "Dann wurde die Kuh ruhiger." Stricke um den Hals gelegt Die Feuerwehrleute näherten sich der Kuh mit einem Boot. "Vom Boot aus konnten wir ihr Stricke um den Hals legen und sie raus ziehen." Das war "körperliche Schwerstarbeit", so die Polizei. Kein Wunder: so eine ausgewachsene Kuh kann um die 600 Kilogramm wiegen. Insgesamt waren 36 Feuerwehrleute im Einsatz. Bis zu 15 kümmerten sich um die Kuh, die übrigen leuchteten den Fluss, so Grossarth. Um 19:30 Uhr war alles vorbei. Ein "gelungener Einsatz", freute sich der Feuerwehrmann aus Bad Sobernheim.