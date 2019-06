Etwas Gutes für den Körper und für die Umwelt tun: Sven Zabel aus Bingen betreibt "Plogging". Was es mit der Natursportart auf sich hat und warum sie so anstrengend wie nützlich ist.

Sven Zabel sammelt keinen Müll, er jagt ihn. Er spurtet los, dann sieht er was, bückt sich, streckt den Arm aus und schon hat er was: Eine Zigarettenschachtel, eine Snickers-Verpackung, eine Plastikflasche. Sven Zabel macht Plogging, eine Trendsportart aus Schweden - und das ist kein zähes Herumlaufen mit Zange und Eimer, es ist Sport. Es setzt sich aus dem schwedischen Wort "plocka" für "aufheben, pflücken" und Jogging zusammen und genau das ist es auch. Man geht Joggen mit einer Mülltüte und macht den Weg frei. Frei von Plastik. "Ich will, dass mein Gebiet sauber bleibt", sagt Zabel. Und vor allem will er etwas gegen den vielen Müll tun. "Wenn jeder ein bisschen Müll mitnehmen würde, wäre hier bald keiner mehr", sagt er und bückt sich schon wieder, zieht eine verdreckte Plastiktüte aus dem Gebüsch.

Dauer 2:39 min Mit Sven Zabel beim Plogging unterwegs Sven Zabel geht wöchentlich auf Mülljagd: Er betreibt die schwedische Trendsportart "Plogging". Was es genau damit auf sich hat, hier im Video.

Sven Zabel aus Bingen ist 32 Jahre alt, er ist Tiefbau-Fachverkäufer und läuft heute von seiner Arbeitsstelle in Heidesheim los. Er trägt ein Sprüche-T-Shirt, Joggingschuhe und einen Stoffbeutel, in der einen Hand trägt er einen Handschuh, in der anderen ein Handy. "Plogging" klingt ein bisschen wie "Blogging" und das ist es in Zabels Fall auch: Er postet seine Funde, seine vollen Tüten auf Facebook in seiner Gruppe "Plogging Bingen/Koblenz/Mainz/Rheinland-Pfalz/Mosel/Rhein".

Sie hat knapp 200 Mitglieder, die sich über ihre Jagdtrophäen austauschen: Volle Müllbeutel und Säcke, aber auch Sperrmüll und Autoreifen. Sven Zabel sagt, er wolle sich mit der Gruppe nicht profilieren, sondern einfach zeigen, was so alles in der Landschaft herumliegt. "Ich habe letztens gelesen, in unseren Böden ist noch mehr Plastik als im Meer", sagt er. Das glaube er gerne - denn er sieht bei seinen wöchentlichen Rundgängen so einiges. Er will mit seiner Facebook-Gruppe aufmerksam machen, anstiften. Inzwischen postet dort nicht nur er prall gefüllte Müllbeutel.

Anstrengender als Joggen

Sven Zabel trabt weiter den heißen Asphalt entlang. Hier, an der abgelegenen Landstraße, kommt er aber nicht weit. Immer wieder hält er an - für Chipstüten, Kaffeebecher und Zigarettenschachteln. "Ich verstehe das einfach nicht, die kann man doch schnell in die Hosentasche stecken", ärgert er sich. Zigarettenschachteln findet er viele. Alles sammelt er gar nicht auf - dann käme er gar nicht mehr voran und müsste ständig seinen Beutel ausleeren. "Da gehe ich dann lieber dieselbe Runde mehrmals", sagt er.

Seit einem halben Jahr ist Sven Zabel dabei und in der Zeit habe er bestimmt schon zwei bis drei Tonnen Müll eingesammelt, sagt er. Sein Bruder, der bei Koblenz an der Mosel "ploggt", habe ihn auf die Idee gebracht. Er verlinkte ihn auf einer Seite über den Trend aus Schweden. Zu der Zeit hatte er aufgrund eines Jobwechsels eine länger Urlaub – und schon ging er jeden Tag selbst los. Einfach nur Joggen sei ja auch ein bisschen langweilig, als Sportler brauche er noch eine Herausforderung dabei.

Und mit Müllbeutel ist Laufen sogar noch anstrengender. "Das ist wie im Stau – wenn man immer wieder stoppt und neu anfährt, verbraucht man sehr viel Energie", sagt er. Hinzu komme das Hinhocken - jedes Mal eine Kniebeuge. Und natürlich die gut fünf Kilo Müll auf die Arme, die bei einer Runde von fünf bis sieben Kilometern zusammenkommen.

Bei einer Runde von fünf bis sieben Kilometern können mehrere Kilo Müll zusammenkommen. SWR Meike Hickmann

Sven Zabel schlägt sich einen Pfad hinunter ins Gebüsch. "Hier ist so eine typische Stelle, an der man richtig viel findet", sagt er und geht die kleine Senke zwischen Straße und Bahnhof hinunter. Und er behält recht: Kleine Plastikhaufen aus Verpackungsmüll unterbrechen das Grün. Sven Zabel hat schon mal eine ganze Einrichtung mitten im Grünen gefunden. Er zeigt Fotos auf seinem Handy. "Das muss richtig Arbeit gewesen sein, das dahin zu schaffen", sagt er. Dabei komme der Sperrmüll doch zwei Mal im Jahr kostenlos.

Auch eine Badewanne hat er mal gefunden, eine Waschmaschine, mehrere Autoreifen, ganz viel Grünschnitt – in Plastiksäcke verpackt. "Das kann man doch sogar kostenlos im Wertstoffhof entsorgen", sagt er kopfschüttelnd. Er seufzt tief, aber Zabel ist kein wütender Mensch, er sagt, es liege wohl meist an der Faulheit der Leute, vielleicht auch an Unwissenheit oder Resignation über ihre Lebensumstände.

Es macht ein bisschen süchtig

Die Straße endet an einem Naturschutzgebiet im Wald. Wo eben asphaltwarme Luft war, ist jetzt angenehmenKühle. "Ich will einfach, dass die Natur sauber bleibt und ihr was Gutes tun", meint Zabel. Dieses grüne Umland sei doch wichtig - gerade, wenn man sich nach der Arbeit erholen möchte. Und überall, wo er was aufhebt, kann etwas wachsen.

Ihm falle es mittlerweile schwer durch die Landschaft zu laufen und nichts aufzuheben. Manchmal, wenn er mit Frau und Sohn einen Spaziergang macht, habe er kaum Zeit. Wenn er dann nach Hause geht, einen Mittagsschlaf macht, läuft er manchmal dieselbe Runde nochmal, um alles Gesehene einzusammeln. Es ist ein bisschen eine Sucht, auf jeden Fall eine Herausforderung. Er blickt auf seinen prall gefüllten Stoffbeutel. "Aber der schönste Erfolg ist immer noch, wenn man mit einer leeren Tüte nach Hause gehen kann", sagt er.