Runder Geburtstag für eine der bekanntesten deutschen Schlagersängerinnen: Mary Roos ist nun 70 Jahre jung. Los ging die Karriere der Bingerin schon als Kind. Ein Blick zurück.

Mary Roos, geboren am 9. Januar 1949 in Bingen am Rhein als Rosemarie Schwab, bewies ihr Gesangstalent bereits als Kind mit Auftritten im elterlichen Hotel. Als sie neun Jahre alt war, nahm sie ihre erste Schallplatte auf ("Ja, die Dicken sind so gemütlich").

Dauer 03:18 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Mary Roos wird 70 Mary Roos – eine der berühmtesten Töchter unseres Landes, ein Star der Schlagerszene und trotzdem immer auf dem Boden geblieben. Heute wird sie 70 Jahre alt - und denkt noch lange nicht daran, aufzuhören. Video herunterladen (7 MB | MP4 )

Von der Schulbank ins Showgeschäft

Nach der Schulzeit gelang ihr der Übergang ins Showgeschäft praktisch nahtlos. Es folgten Schallplatten, Tourneen, Festivals, Hörfunksendungen und zahlreiche Fernsehauftritte.

Den großen Durchbruch hatte Roos mit "Arizona Man". Das Lied landete im Jahr 1970 in den Top Ten der Deutschen Charts und hielt sich dort mehrere Wochen. In ihrer mittlerweile 60 Jahre andauernden Karriere stand Roos schon mit zahlreichen anderen Stars auf der Bühne, zum Beispiel mit Tony Marshall. Ihr Erfolg beruht bis heute auf ihrer charakteristischen, dunklen Stimme und ihrer technischen Sicherheit.

Dieses Bild von der zehnjährigen Mary Roos entstand im Hotel ihrer Eltern in Bingen, wo Mary entdeckt wurde und des Öfteren zum 5-Uhr-Tee sang. Mary Roos, privat

Roos nahm unter anderem zweimal für Deutschland am Grand Prix d'Eurovision (heute: Eurovision Song Contest, ESC) teil. 1972 wurde sie mit "Nur die Liebe lässt uns leben" Dritte – eine der erfolgreichsten Platzierungen eines deutschen Beitrags. 1984 schaffte sie es mit "Aufrecht geh'n" auf Platz 13. Dem ESC ist Mary Roos bis heute verbunden. 2013 war sie deutsches Jurymitglied beim Vorentscheid für Malmö, 2018 war sie Präsidentin der deutschen Jury für den ESC in Lissabon.

Mary Roos SWR

Selbstironie und Solo-Tour

Seit 2015 steht sie gemeinsam mit dem Kabarettisten Wolfgang Trepper mit dem selbstironischen Anti-Schlager-Programm "Nutten, Koks und frische Erdbeeren" auf der Bühne. Mary Roos' aktuelles Album heißt "Abenteuer Unvernunft", seit November 2018 ist sie mit der gleichnamigen Tournee unterwegs. Es ist ihre erste Solotour. Sie sagt: "Andere gehen in Rente. Ich gehe auf Tour".