An der Schiersteiner Brücke soll heute ein 120 Meter langes und mehr als 2.000 Tonnen schweres Mittelstück über den Rhein eingeschwommen werden. Der Wind bremst die Arbeiten derzeit.

Das riesige Metallbauteil liegt auf einem Firmengelände am Wiesbadener Rheinufer. Von dort aus sollte es eigentlich am frühen Morgen auf einer schwimmenden Plattform (Ponton) über das Wasser rund 100 Meter bis zur Baustelle an der Autobahn 643 bugsiert werden.

Wegen des starken Windes verzögere sich der Vorgang jedoch, so ein Sprecher der Verkehrsbehörde Hessen Mobil. Mit einem Abschluss der Arbeiten werde erst am späten Mittwochabend gerechnet.

Stück für Stück in die richtige Position

Bis dahin wird die Plattform mit Winden und Stahlseilen von der Brücke aus stromaufwärts gezogen. Ist das Brückenteil dann an der richtigen Stelle positioniert, wird es ebenfalls mit Stahlseilen Stück für Stück in die richtige Position gehoben - hoch über die Haptfahrrinne des Rheins. Dort wird es dann verschweißt.

Der Rhein muss an der Stelle während der Arbeiten für den Schiffsverkehr gesperrt werden. Für Autofahrer gibt es keine zusätzlichen Einschränkungen.

Im nächsten Jahr wird es nach Angaben von Hessen Mobil ein weiteres Manöver dieser Art geben - dann wird der Bogen bis zum Mainzer Ufer eingesetzt.

An der Schiersteiner Brücke sind seit Donnerstagabend rund um die Uhr Laster angerollt, um Beton anzuliefern. Bis ist die Autobahn befahrbar ist, wird es aber noch lange dauern.

2021 soll der Verkehr über die neue Brücke rollen

Die Schiersteiner Brücke verbindet die Landeshauptstädte Wiesbaden und Mainz miteinander. Bis zu 90.000 Fahrzeuge fahren täglich über diese Verbindung.

Mit dem Neubau der maroden Brücke wurde 2013 begonnen, er soll vorraussichtlich 2021 abgeschlossen werden. Das Projekt kostet rund 216 Millionen Euro. Laut Hessen Mobil liegen die Arbeiten im Zeitplan.