Wie sollen die Mainzer in Zukunft leben, wohnen, sich fortbewegen? Drei Tage vor der Oberbürgermeisterwahl in der Landeshauptstadt veranstaltet SWR4 Klartext eine Podiumsdiskussion mit allen Kandidaten.

Rund 160.000 Mainzerinnen und Mainzer sind am 27. Oktober zur Wahl ihres neuen Stadtoberhauptes aufgefordert. Vorher kommen noch mal alle fünf Kandidaten zum SWR4 Klartext im Mainzer Kulturzentrum (KUZ) zusammen: Michael Ebling (SPD), Martin Erhardt (Die Partei), Nino Haase (parteilos), Martin Malcherek (Die Linke) und Tabea Rößner (Grüne). Moderiert wird die Veranstaltung von Sabine Steinbrecher und Olaf Lemcke vom SWR Studio Mainz.

Endspurt im OB-Wahlkampf in Mainz

Favoriten und Außenseiter versuchen in einer der letzten großen Wahlveranstaltungen das Publikum von sich zu überzeugen. Die OB-Wahl 2019 gilt als besonders spannend: Wer von den drei Favoriten schafft es in die Stichwahl am 10. November? Oder holt schon am Sonntagabend ein Bewerber oder die Bewerberin im ersten Wahlgang mehr als die Hälfte der Stimmen?

OB-Wahl Mainz - Der Kandidatencheck Datum: 24.10.2019

Beginn: 19 Uhr

Ort: Kulturzentrum KUZ, Dagobertsraße 20B, 55116 Mainz Einlass ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Wohnen und Mobilität im Fokus der Podiumsdiskussion

Zwei Themen dominieren den Wahlkampf und werden auch beim SWR4 Klartext im Mittelpunkt stehen: Wie kann in der Stadt dringend benötigter Wohnraum entstehen? Wie will es ein neues Stadtoberhaupt schaffen, dass Wohnen in der Landeshauptstadt bezahlbar bleibt oder wieder wird?

Und viele Menschen fragen sich: Wie bewegen wir uns in unserer Stadt - mit dem Auto oder doch ÖPNV? Was darf Parken oder Busfahren kosten? Wie viel Platz brauchen Fahrradfahrer und Fußgänger und wer von beiden hat Vorrang? Wer muss vielleicht auf Platz und gewohnte Rechte verzichten?

Diese und weitere Themen diskutieren die Kandidaten untereinander und mit dem Publikum am 24. Oktober im KUZ in Mainz. Die Podiumsdiskussion können Sie auch von 19 bis 21 Uhr live bei SWR4 RLP - Radio Mainz verfolgen.

SWR4 Klartext: OB-Wahl Mainz - Der Kandidatencheck