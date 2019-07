per Mail teilen

Die Feuerwehr hat den Brand auf einem Tankmotorschiff auf dem Rhein gelöscht. Das mit rund 1.000 Tonnen Phosphorsäure beladene Schiff ankert nun in Bingen.

Das Feuer sei im Maschinenraum ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Bingen am Dienstag. Die Ursache für den Brand sei noch unklar. Die fünf Personen, die während des Feuers an Bord waren, seien unverletzt geblieben.

Brand im Rheingau bei Rüdesheim

Brandermittler sollen nun das mit rund 1.000 Tonnen Phosphorsäure beladende Schiff untersuchen. Nach Auskunft der Wasserschutzpolizei war der Tanker auf dem Weg von Rotterdam nach Budenheim. Auf der Höhe von Rüdesheim-Assmannshausen sei es zu dem Brand gekommen.

Noch ist unklar, ob der Tanker seine Fahrt allein fortsetzen kann. Er liegt derzeit auf einem speziellen Notfall-Liegeplatz in Bingen. Während der Löscharbeiten musste die Bundesstraße 42 vorübergehend gesperrt werden. Anwohner mussten zunächst Fenster und Türen geschlossen halten.