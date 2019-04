per Mail teilen

Im Mittelrhein in der Nähe von Bingen hat ein Hotelschiff rund 20.000 Liter Diesel verloren. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei gilt ein internationaler Rheinalarm für Anwohner bis nach Rotterdam.

Der Ölteppich habe sich etwa 27 Kilometer lang rheinabwärts ausgebreitet, sagte der Leiter der Wasserschutzpolizei Rüdesheim, Norbert Hübscher, am Sonntagvormittag dem SWR. Die Polizei hatte den Mittelrhein mit einem Hubschrauber überflogen, um sich ein Bild von der Lage zu machen.

Ab Samstagabend waren nach Polizeiangaben aus einem Hotelschiff rund 20.000 Liter Diesel ausgelaufen. Das entspricht in etwa der Menge von rund 130 Badewannen bei einer Fassung von 150 Liter Wasser. Um 23:25 Uhr sei die Polizei alarmiert worden. Das Schiff lag an einem Anleger im hessischen Rüdesheim am Rhein und war auf dem Weg nach Nürnberg.

Da das Rheinwasser relativ schnell fließe, könne der Dieseltreibstoff nicht mehr eingefangen werden. Der Ölteppich ist nicht mehr zusammenhängend, da schon mehrere Schiffe hindurch gefahren seien. Es bestehe "eine geringe Gefahr für die Umwelt", bisher gebe es allerdings keine Anzeichen von Fischsterben.

Alle Rheinanlieger alarmiert

Wegen des Vorfalls wurde laut Wasserschutzpolizei ein internationaler Rheinalarm ausgelöst. Der internationale Warn- und Alarmplan Rhein (WAP) greift, wenn Gewässerverschmutzungen mit wassergefährdenden Stoffen auftreten, die in Menge oder Konzentration die Gewässergüte des Rheins oder die Trinkwasserversorgung am Rhein nachteilig beeinflussen können. Alle Rheinanliegerstaaten und damit Anwohner bis Rotterdam werden so gewarnt.

Wasserpolizei ermittelt

Warum der Dieselkraftstoff aus dem Hotelschiff auslief, ist noch unklar. Die Polizei vermutet als Ursache einen technischen Defekt oder menschliches Versagen. Die Ermittlungen dauerten an.

Auf der gegenüberliegenden Rheinseite des Touristenortes Rüdesheim liegt das rheinhessische Bingen. Rheinabwärts liegen unter anderem die Städte St. Goar, Boppard und Koblenz.