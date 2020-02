per Mail teilen

Pünktlich um 11.11 Uhr ist in Mainz der 118. Rosenmontagszug gestartet. Das Wetter ist durchwachsen: Die Narren müssen sich nicht nur mit Bonbons sondern auch mit ein paar Wassertropfen beregnen lassen.

Hunderttausende Narren haben sich bei acht Grad und Nieselregen an der Zugstrecke versammelt, der Mainzer Carnvalverein (MCV) geht von einer halben Million aus. Über 9.000 Zugteilnehmer marschieren seit 11.11 Uhr auf der sieben Kilometer langen Zugstrecke durch die Mainzer Innenstadt. Um 15.30 Uhr wird die Mainzer Zugente starten - das Schlusslicht des Zugs.

Die Mainzer Polizei hat über 400 Personen kontrolliert. Nach Angaben von Polizeisprecher Roberto läuft bisher alles störungsfrei. Mit dabei ist auch eine Fastnachtsgruppe aus Hanau. Sie hatte sich nach den Ereignissen in ihrer Heimatstadt bewusst entschieden mitzulaufen, um ein Zeichen gegen rechte Gewalt zu setzen.

Zwölf satirische Motivwagen auf der Straße

Die zwölf traditionellen Motivwagen nehmen in diesem Jahr wieder nationale und internationale Politik aufs Korn. Eine Figur von US-Präsident Donald Trump rollt auf einem der Motivwagen als römischer Kaiser und Brandstifter Nero durch die Straßen: Auf einer antiken Lyra twittert er sein Selbstlob in die Welt, in deren Brandherde er Öl gießt.

Thematisiert werden auch das Klimapaket der Großen Koalition, Annegret Kramp-Karrenbauer in übergroßem Kanzlerinnenkostüm, der Brexit und die gescheiterte Pkw-Maut.

Der "Liebesnestle"-Wagen des MCV: Julia Klöckner im Bett mit dem Nestlé-Chef SWR

Nestlé-Chef kontert Fastnachtssatire

Ein besonderer Hingucker: "Julias Liebesnestle" - Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner kuschelt im Bett mit dem Deutschland-Chef des Lebensmittelkonzerns Nestlé, Marc-Aurel Boersch. Der hat prompt darauf reagiert - mit einem eigenen Wagen beim Mainzer Zug.

In Abstimmung mit dem MCV begleitet er den Motivwagen mit einem eigenen Wagen und der Aufschrift: "Schatzi, es ist nicht so, wie es aussieht". "Man kann schon verstehen, dass die Menschen Sorgen haben, wenn die Nähe zu Politikern zu groß ist", sagte Boersch. "Aber inhaltlich haben wir gezeigt, dass wir auf dem Weg sind, uns zu verändern." In der Darstellung auf dem Motivwagen fühle er sich gut getroffen.

Die Antwort des Deutschland-Chefs von Nestlé, Marc-Aurel Boersch, beim Mainzer Rosenmontagszug SWR

Polizisten und Drohnen im Einsatz

Für die Sicherheit sorgen etwa 1.000 Polizisten. Erstmals kommen auch Drohnen zum Einsatz. In der Mainzer Innenstadt gilt zusätzlich ein Fahrverbot für Lkw über 3,5 Tonnen. Die Zufahrtsstraßen sind mit Barrikaden gesichert. Außerdem herrscht in großen Teilen der Innenstadt ein Glasverbot.