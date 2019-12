per Mail teilen

Bei einem Brand im rheinhessischen Jugenheim ist ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr war das Feuer in der Nacht zu Samstag in einem Einfamilienhaus ausgebrochen.

Das Feuer hatte sich nach Angaben der Feuerwehr bis in den Dachstuhl ausgeweitet. Die Rettungskräfte konnten den 73-jährigen Bewohner nur noch tot bergen. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte, war die Feuerwehr am Morgen noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Mann war demnach der einzige Bewohner des Hauses. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst nicht bekannt.