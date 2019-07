Heute beginnt in Bad Kreuznach der Prozess gegen einen Mann, der auf die werdende Mutter des gemeinsamen Kindes eingestochen hat. Die schwangere Frau verlor das Baby und wurde schwer verletzt.

Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wirft dem 25-jährigen Mann unter anderem versuchten Mord vor. Der Asylbewerber aus Afghanistan, der in einer Unterkunft im hessischen Biblis lebte, soll im Januar 2019 im Krankenhaus St. Marienwörth in Bad Kreuznach mit einem Klappmesser auf eine schwangere Frau eingestochen haben. Die 25-Jährige verlor viel Blut und musste operiert werden. Sie überlebte schwer verletzt, ihr Kind starb nach einem Not-Kaiserschnitt.

Bauch und Gesicht verletzt

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte der Mann die Frau im Krankenhaus besucht. Nachdem sie ihn gebeten habe zu gehen, habe er auf die 25-Jährige eingestochen. Der Angeklagte soll beabsichtigt haben, die Schwangerschaft der Frau dadurch zu beenden. Er habe die Frau am Bauch, im Gesicht, an der Brust und an den Armen verletzt. Zu den Vorwürfen habe der Mann inzwischen gesagt, er könne sich an das Geschehen in dem Krankenhaus nicht mehr erinnern.

Anklage auch wegen Vergewaltigung

Nach der Tat floh der Mann zunächst - stellte sich dann aber am Bad Kreuznacher Bahnhof der Bundespolizei. Der Angeklagte soll die Frau zudem im Juli 2018 in Biblis vergewaltigt haben. Auch in diesem Punkt ist Anklage erhoben worden. Dazu schweigt der Mann laut Staatsanwaltschaft aber. Der mutmaßliche Täter ist nach Angaben der Behörden seit 2015 in Deutschland. Sein Asylverfahren war zum Tatzeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Der Mann ist nicht vorbestraft.

Es sind zwölf weitere Prozesstage geplant.