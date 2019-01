per Mail teilen

Vor dem Landgericht Bad Kreuznach hat wieder ein Prozess gegen mehrere Mitglieder einer ehemaligen kriminellen Bruderschaft begonnen. Den vier Männern wird gefährliche Körperverletzung und versuchter Totschlag vorgeworfen.

Tatort war laut Anklage eine Bad Kreuznacher Discothek. Dort sollen die Angeklagten vor drei Jahren einen Besucher bewusstlos geschlagen und getreten haben, offenbar weil dieser zuvor einen der Männer angerempelt hatte. Das Opfer soll durch die Schläge Prellungen und eine Gehirnerschütterung erlitten haben.

Der Verhandlungsauftakt am Mittwoch ist eine von mehreren gegen Mitglieder der ehemaligen selbst ernannten Bruderschaft "No Mercy". Die rockerähnliche Gruppierung hatte bis zu 50 Mitglieder und hatte sich vor einigen Jahren in Bad Kreuznach gegründet. Sie war durch zahlreiche Straftaten aufgefallen, darunter Drogenhandel, illegale Prostitution und Raub. Aufgrund einer eingerichteten Ermittlungsgruppe der Bad Kreuznacher Kriminalpolizei hat sich die Bruderschaft zerschlagen.