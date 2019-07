Seit Montag kostet ein Standard-Brief 80 Cent, anstatt der bisherigen 70. Die Nachfrage nach 10-Cent-Ergänzungsmarken ist offenbar groß - zu groß für manche Filiale.

Viele Post-Kunden haben offenbar noch 70-Cent-Marken zuhause und benötigen angesichts der Porto-Erhöhung Ergänzungsmarken. Damit hat offenbar nicht jeder Post-Mitarbeiter gerechnet: "10 ct Briefmarken ausverkauft", ist auf einem handschriftlich beschriebenem Schild in einer Postfiliale Mainz-Bretzenheim am Mittwochnachmittag zu lesen.

Briefmarken-Engpass in Postfiliale in Mainz-Bretzenheim SWR

"Das ist schlecht. Da ist uns ein Fehler passiert", sagte Post-Sprecher Stefan Hess auf Nachfrage von SWR Aktuell Online Rheinland-Pfalz. Er entschuldige sich, dass es trotz aller Vorkehrungen zu Engpässen gekommen sei. Die Post sei aber in der Lage, in solchen Fällen innerhalb von 24 Stunden nachzuliefern. Bei dem Engpass in Mainz soll es sich um einen Einzelfall in Rheinland-Pfalz handeln.

Die Post habe die Einführung der 80-Cent-Briefmarke aus ihrer Sicht insgesamt hervorragend gemeistert. Es sei ein logistischer Kraftakt gewesen, innerhalb kurzer Zeit 940 Millionen Briefmarken drucken zu lassen und pünktlich zum 1. Juli an 26.000 Filialen und sonstige Ausgabestellen deutschlandweit auszuliefern.

Die Bundesnetzagentur hatte dem Antrag der Post für eine Porto-Erhöhung am 19. Juni zugestimmt. Nicht nur der Standard-Brief, auch eine Postkarte ist seit Montag teurer. Das Porto hierfür stieg von 45 auf 60 Cent.