In Oppenheim beginnen an diesem Wochenende die Theatertage. Bis Mitte September beschäftigen sich Künstlergruppen aus der Region dabei mit dem Thema Heimaten.

Egal, ob Theater, Comedy oder Mundart - die Oppenheimer Theatertage 2019 beleuchten den Begriff „Heimat/en" in allen Facetten, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Das Motto hat man in Oppenheim vom diesjährigen Kultursommer Rheinland-Pfalz übernommen. Deshalb treten bei den Theatertagen nur Künstlergruppen aus Rheinhessen auf. An vier Spielorten können die Besucher Musik und Schauspiel erleben. Oft auch in Mundart. Das Programm bietet dabei Angebote für alle Altersgruppen. Der Abschluss der Oppenheimer Theatertage ist am 22. September.