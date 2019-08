In der Stadt Oppenheim gilt ab heute ein neues Konzept für einen sicheren Schulweg. Das alte wurde gekippt, weil es in Rheinland-Pfalz nicht erlaubt ist.

Oppenheim war die einzige Kommune in ganz Rheinland-Pfalz, wo bezahlte Schülerlotsen eingesetzt wurden, so Bürgermeister Jertz in einem Gespräch mit dem SWR. Das System sei vom ehemaligen Bürgermeister Held installiert worden. Zehn Jahre lang seien dutzende Frauen und Männer täglich als Schülerlotsen eingesetzt worden. Nach SWR-Informationen wurden dafür mehrere zehntausend Euro ausgegeben. Der Rechnungshof hatte dieses Vorgehen kritisiert, Ab heute gilt ein neues Konzept. Die Stadt Oppenheim hat die Fußwege der Schüler auf den Bürgersteigen markiert, außerdem die Geschwindigkeit in mehreren Straßen reduziert. Große Banner machen zudem auf den Schulanfang aufmerksam. Markus Volland, SWR Studio Mainz.