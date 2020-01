per Mail teilen

Die Freiwillige Feuerwehr Oppenheim hat ein Reh aus einer misslichen Lage befreit. Das Tier sei in der Nähe des Hallenbades vermutlich zunächst einem fahrenden Pkw ausgewichen und dann unter einen parkenden Wagen geraten, sagte eine Polizeisprecherin in Oppenheim. Passanten hätten das Tier entdeckt, das sich selbst nicht mehr habe befreien können. Die Freiwillige Feuerwehr hob den Pkw mit Hilfe eines Kissens an und holte das Reh hervor. Ein Tierarzt versorgte es schließlich. Zuvor hatte die "Allgemeine Zeitung" aus Mainz darüber berichtet.