Die Gemeinde Offstein im Kreis Alzey - Worms muss ab heute mit erheblichen Verkehrsbehinderungen und Umleitungen zurechtkommen.

Die zentrale Bahnhofstraße wird laut Landesbetrieb Mobilität ein halbes Jahr gesperrt. In der Bahnhofstraße befindet sich eine marode Brücke, die über den Fluss Eisbach in Offstein führt. Sie muss für rund 670.000 Euro erneuert werden. Fußgänger und Radfahrer erhalten eine Behelfsbrücke. Für Autofahrer und Lkw-Verkehr ist in Offstein eine Umleitung ausgeschildert, die Polizei und Ordnungsamt zu Beginn der Sperrung regelmäßig kontrollieren werden.

Der Landesbetrieb Mobilität hofft, bis August und noch vor Beginn der Zuckerrüben-Kampagne mit den Straßenbauarbeiten fertig zu sein. In der Nähe von Offstein befindet sich ein Zuckerwerk, das von vielen Landwirten aus der Region angefahren wird.